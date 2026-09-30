核桃華裔家長協會 表彰53名學生義工

核桃高中華裔家長會2026至2027年度新團隊近日向核桃高中捐款，獲得校方感謝與肯定。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃華裔家長協會表彰53名學生義工，肯定他們長期投入校園與社區服務，並獲地方民選機構頒獎；同時也有企業捐款支持家長會推動教育公益。

核桃華裔 家長協會（CAPA）27日在核桃市年長者中心舉行年度優秀學生義工表彰典禮，表彰長期投入校園及社區服務的學生。53名學生義工分別獲得「加州參議會」、「加州眾議會」、「洛杉磯 縣政委員會」、「核桃市」以及「核桃高中華裔家長會」頒發的「傑出義工獎」和「青年領導力獎」，不少家長到場見證孩子獲得肯定。

活動現場同時展現社區支持教育的力量。核桃市華裔企業家古紹倫再次捐款1萬元給核桃高中華裔家長會，支持學生教育及家長會相關工作。創辦人及核桃市前市長蘇王秀蘭表示，學生的成長除了家庭與學校教育，也需要社區共同投入，而企業及居民的支持，是家長會能夠長期服務的重要力量。

蘇王秀蘭指出，這次獲獎的學生在本年度累計貢獻了4885個小時，服務大眾，回饋社區。從2020年至2026年，核桃高中的學生義工們纍計為社區服務2萬9180個小時。她鼓勵學生參與義工服務，重點並不只是「拿獎」，而是希望孩子在努力學習之餘，也能學習服務他人、回饋社區，這是非常重要的人生經驗。

核桃市長伍立倫參加當天的頒獎典禮。他說，協會安排的學生服務內容相當多元，包括參與世界龍舟競賽、學生課後輔導、社區公益活動等，讓學生走出課堂，在實際服務中學習責任、合作與關懷。

蘇王秀蘭也特別感謝古紹倫多年來對家長會及東區社區公益活動的支持。古紹倫則表示，很榮幸自己有不僅有願望、且有能力支持學生和社區公益。

獲得「核桃高中家長會青年領導力獎」的學生。（記者楊青╱攝影）

核桃市華裔企業家古紹倫（右二）再次捐款1萬元支持核桃高中華裔家長會，家長會創會會長蘇王秀蘭（右一）、現任會長Vivian Wu（左二）和市長伍立倫（左）表示感謝。（記者楊青╱攝影）

獲得「加州參議會優秀義工獎」的學生上台領獎。（記者楊青╱攝影）

獲得「洛縣縣政委員優秀義工獎」的學生領獎。（記者楊青╱攝影）

獲得「加州眾議會優秀義工獎」的學生領獎。（記者楊青╱攝影）

核桃華裔家長協會27日舉行年度優秀學生義工表彰典禮，53名學生分別獲得「加州參議會」、「加州眾議會」、「洛杉磯縣政委員會」、「核桃市」以及「核桃高中華裔家長會」頒發「傑出義工獎」。（記者楊青╱攝影）

獲得「核桃市長優秀義工獎」的學生。（記者楊青╱攝影）