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巨浪重創一波波 橙縣海岸受侵蝕 居民堆巨石護宅

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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颶風波洛強浪再襲丹那岬卡皮斯特拉諾海灘，居民堆放巨石護屋，沿岸侵蝕及山崩風險引發...
颶風波洛強浪再襲丹那岬卡皮斯特拉諾海灘，居民堆放巨石護屋，沿岸侵蝕及山崩風險引發關注，當局持續監控住宅與鐵路安全。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

颶風波洛引發強浪再襲橙縣海岸，居民與當局緊急堆石護宅、監控鐵路，同時處理前一波颶風瑪麗留下的侵蝕與住宅受損問題。

颶風波洛（Hurricane Polo）帶來的強浪，29日繼續衝擊橙縣Capistrano海灘，當局已發布沿海洪水警報。ABC 7電視台報導，當地9月初才遭颶風瑪麗（Hurricane Marie）掀起的巨浪重創，多棟住宅至今仍禁止或限制進入。面對新一波湧浪，居民已在Beach Road沿線住宅前方堆放大型巨石，以保護房屋。

當地28日迎來首波高潮位，強浪不斷拍打海岸。為減緩海浪侵蝕，施工車輛在颶風波洛來襲前數日頻繁進出，並於27日在Beach Road沿線住宅前方的沙灘堆放大型巨石。不過，由於作業受潮汐限制，相關工程須趕在潮位升高前完成。

當地在加強防護之際，瑪麗先前造成的損害仍未完全解除。兩棟住宅因受損而拆除，另有八棟仍貼有紅色標籤，禁止進入；此前被列為黃色標籤、限制進入的七棟住宅中，有四棟後來改列綠色標籤（即可安全入住）。丹那岬（Dana Point）市府表示，波洛影響期間將持續監控沿岸狀況，若住宅再度受損，可能重新列為黃色標籤。

居民Steve Watts的住宅，是目前仍維持黃色標籤的三棟之一。他表示，他的住宅建在樁柱上，房屋主體基本安全，但海岸侵蝕已逼近車庫約6呎，岸線向內退縮約60呎，他不得不在房屋下方增設多道阻擋設施。

除了沿岸住宅，緊鄰海岸的鐵路也受到關注。橙縣交通局（OCTA）表示，正密切監控天氣預報，並已在沿線部署設備，以因應巨浪可能對鐵軌穩定造成的威脅。

精華 FAQ

  • 波洛帶來的強浪持續拍打海岸，橙縣Capistrano海灘因此發布沿海洪水警報，岸邊侵蝕壓力升高，居民與當局都必須加強防護措施。

  • 居民與施工單位在Beach Road沿線住宅前方堆放大型巨石，並在房屋下方增設阻擋設施，希望減緩海浪侵蝕，不過工程仍受潮汐限制，必須趕在漲潮前完成。

  • 先前颶風瑪麗已造成兩棟住宅拆除、八棟仍列紅標，另有部分住宅轉為綠標；仍有住宅維持黃標待觀察，OCTA也在沿線部署設備，防範巨浪威脅鐵軌穩定。

颶風 橙縣

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