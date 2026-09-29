為8旬翁募款救癌妻違約 發起人是女兒

德州81歲老翁為救結婚57年的罹癌妻子，8旬翁每天14小時搬重物的故事募得70萬元，卻遭GoFundMe調查後發現募款活動存在「事實不實陳述」，關閉募款並全額退還捐款。（取自GoFundMe）

德州 81歲老翁為救結婚57年的罹癌妻子，持續每天開車數百英里、長時間配送遺失行李，意外被住戶監視器拍下後引發關注，善心募款一度湧入逾70萬元。然而，這場看似感人的募款近日卻出現反轉，GoFundMe 調查後發現募款活動存在「事實不實陳述」，更揭露原本被稱為鄰居的募款發起人，其實是老翁的女兒，平台最終關閉募款並全額退還捐款。

GoFundMe向NewsNation表示，上周接獲舉報，質疑募款活動發起人的身分。原先對外宣稱發起募款的Erin Howell，被描述為偶然看到這名老翁Donald Johnson送貨、得知其家庭困境後的鄰居。不過，NewsNation報導指出，實際建立募款頁面的並非住在達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）都會區鄰居，而是這名老翁的女兒。 此外，這項募款在受到媒體關注後，金額一度突破70萬元。

GoFundMe隨後直接聯繫「Erin Howell」，確認她是否為Donald Johnson與罹癌妻子Josephine的女兒，對方承認兩人確實是自己的父母。Donald的女兒表示，是她自行建立「Erin」這個身分，因為認為如果故事是由陌生人分享，更容易引起外界共鳴。她也表示，監控錄像是從達拉斯-福和市一戶人家取得的，其餘募款內容均屬實。

不過，GoFundMe表示，信任與安全團隊調查後發現募款活動存在「事實不實陳述」，已直接違反平台服務條款，因此撤下募款頁面，並將所有捐款退還。平台強調，確保募款平台安全、值得信賴，是其最優先的考量。

這起事件最初源自一則GoFundMe募款貼文。貼文稱達拉斯-福和市地區居民Erin Howell透過家中監視器看到81歲的Donald送貨，畫面中他提著沉重行李、吃力爬上樓梯，讓她深受觸動。貼文並以鄰居身分Erin Howell，稱她在得知Donald與妻子的處境後發起募款，希望協助這名老翁減少工作、陪伴罹癌妻子。