戒指賣6退3 女老闆假業績詐近200萬

畢斯諾夫向投資人宣稱智能戒指即將打進大型零售商、獲蘋果注資，產品卻只在沃爾瑪網站賣出六枚，其中三枚還被退貨。（取自司法部）

向投資人宣稱智能戒指即將打進大型零售商 、獲蘋果注資，產品卻只在沃爾瑪 網站賣出六枚，其中三枚還被退貨。曾住南加 寶馬山花園（Pacific Palisades）的科技公司執行長畢斯諾夫（Michelle Bisnoff），因以虛假專利及業績招攬投資，騙取近200萬元，日前在聖塔安那（Santa Ana）聯邦法院遭陪審團裁定多項詐欺罪成立。

根據司法部25日公布的消息，現年59歲的畢斯諾夫原受僱於英國公司McLear，負責開拓該公司感應支付戒指的美國市場。這種戒指可儲存信用卡資料，供配戴者感應付款。歷經七天審理，陪審團認定，她最遲自2017年初起，便以偽造的專利轉讓文件，對外聲稱自己擁有關鍵專利，並成立Esos Rings公司銷售產品。

畢斯諾夫告訴投資人，公司已獲利，正在擴充產能與庫存，以滿足Target和沃爾瑪等零售商的需求；她還聲稱蘋果與娛樂公司Roc Nation將投入大量資金，並表示公司即將取得「魔戒」（The Lord of the Rings）品牌授權。她更承諾，公司日後會以高於投資價的價格買回股份，讓投資人賺取可觀利潤。

但檢方指出，Esos實際上幾乎沒有營業收入，沒有與Target達成協議，未獲蘋果或Roc Nation投資，也未敲定「魔戒」授權。她向投資人出示的財務報表、聲稱已申報的公司稅表及專利估值，也並非由文件署名的專業人士製作或簽署。

投資人的錢大多沒有拿去製造戒指。檢方說，畢斯諾夫將款項用於支付個人開支，包括住處租金，並拿新投資人的錢支付其他投資人。遲遲無法兌現回報時，她一再提出藉口；一名出庭作證的受害人形容，那些說法像是「狗把我的功課吃了」一般。她還曾試圖從另一名雇主處挪用約55萬元支付投資人，之後寄出的支票也遭退票。投資人合計投入近200萬元，損失約140萬元。

畢斯諾夫另因疫情紓困貸款詐欺被判有罪。檢方指出，她2020年以「Michelle Silverstein」之名申請15萬元經濟傷害災難貸款，虛報Esos在疫情前一年的營收及貨品成本，並保證貸款只用於公司開支；取得款項後，卻將部分資金用於個人支出，包括寶馬山花園每月約1萬5600元的房租。她目前住在佛羅里達州Boca Raton，此前也曾住在南加聖塔芭芭拉市。

陪審團裁定她六項證券詐欺、六項電信詐欺、兩項洗錢，以及紓困貸款詐欺和加重身分盜用各一項罪名成立。證券交易委員會（SEC）曾於2023年就同一投資案提起民事訴訟；司法部表示，依該案判決應支付的款項，畢斯諾夫與公司至今尚未繳納。刑事案件定於2027年1月21日量刑。