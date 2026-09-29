洛縣銷售稅升至10.25% 周四上路 部分日用品不適用

洛杉磯縣銷售稅本周調升，稅率將從9.75%提高至約10.25%，相當於每消費100元的應稅商品需多繳納50分稅金。（路透）

紐約郵報報導，根據洛杉磯 縣公衛局資訊，由選民於今年稍早投票 通過的半分（0.5%）新縣級銷售稅預計將於10月1日正式生效。屆時，全縣銷售稅率將從9.75%提高至約10.25%，相當於每消費100元的應稅商品需多繳納50分稅金。

據NBC報導，這項名為《必要服務復原法案》的「ER提案」（Measure ER），在今年6月的投票中以約2萬4000票之差過關。

這項暫行稅制效期為期五年，預計將於2031年10月1日失效，除非屆時選民投票通過延期。

洛杉磯縣目前正嚴加防範預計高達數十億元的醫療及公共衛生資金缺口。縣府官員預估，此次增稅每年將帶來約10億元的財源收入。在此之前，加州州長紐森於6月甫簽署近3520億元的加州州預算案。

縣府表示，提出ER提案是為了因應聯邦政府對醫療補助計畫（Medicaid，在加州稱為Medi-Cal）所作的調整，以及各項預期將加劇縣立醫院、診所和醫療計畫營運壓力的財政縮減措施。

縣府指出，新稅制不適用於部分日常必需品，包括食品雜貨、處方藥以及醫療器材等。

支持者主張，注入這筆資金對於防止區域醫療安全網遭到更深層的刪減至關重要；反對者則警告，在加州生活成本已居高不下的情況下，民眾實在無力承受另一項加稅負擔。

該提案由縣政委員米契爾（Holly Mitchell）與索利斯（Hilda Solis）共同提出。根據《CalMatters》報導，面對預期的醫療經費短缺，米歇爾將該稅案形容為地方首長的「最後手段」。

儘管醫療照護是推動該法案的核心訴求，但ER提案在法規定義上屬於「一般銷售稅」（general sales tax），意味著其收入將直接撥入縣府一般基金，具體款項分配則須透過每年常態性的預算審查程序決定。

相關支出預計將接受年度審計、公開報告，並由一個九人組成的「市民監督委員會」進行審查。

洛杉磯縣預計自11月1日起，陸續收到由加州稅務和收費管理局（CDTFA）轉撥的ER提案相關稅收。