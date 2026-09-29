南加秋老虎 周末將現破百高溫 聖蓋博谷等地今起10天掀熱浪

大洛杉磯部分地區29日起熱勢驟起，尤其是華人聚居的聖蓋博谷等地未來10天將持續出現90度上下高溫，內陸谷地周末氣溫預期破百。（記者楊青╱攝影）

南加 州進入秋季，氣溫卻又要「大反攻」，29日（周二）起熱勢驟起，大洛杉磯部分地區，尤其是華人聚居的聖蓋博谷等地未來10天將持續出現90度上下高溫，內陸谷地周末氣溫預期破百。

國家氣象局預報，這波升溫緣起高壓系統持續盤踞南加州 上空，高壓脊至少將維持到下周，導致沿海及內陸地區持續高於正常均值，異常偏高的氣溫可能延續到10月中旬。

氣象局表示，29日開始，地面高壓以及來自北方的離岸氣流增強，讓更多乾暖空氣進入洛杉磯地區，導致雲層稀薄，海風減弱，陽光從早到晚加熱地表。

氣象局目前預估，10月1日起未來將近10天，洛杉磯地區谷地和平原大部分地區氣溫都將在90度以上，內陸谷地最高氣溫可達三位數，許多地區很可能需要發布高溫警報，部分區域甚至可能升級為高溫警告。

聖蓋博谷、聖費南度谷以及東谷內陸地區將是本次持續熱浪 的熱點，這也意味著包括鑽石吧、核桃、格蘭杜拉、聖迪瑪斯、克萊蒙等聖蓋博谷及內陸城市在內的華人聚居區，實際體感明顯高於沿海城市。

氣象部門近期持續向南加民眾發出聖嬰異常天氣警報，在本年度冬季預期風暴多發到來之前，洛杉磯地區已經歷了今年夏季持續高溫，9月初的一波熱浪曾創下多地高溫紀錄，洛杉磯市中心一度達到105度，與當日歷史紀錄持平；長堤和安那罕也罕見出現107度。根據氣象部門統計，2026年8月南加州及整個西部多地出現極端偏暖甚至接近破紀錄的高溫。

氣象局提醒，這波熱勢時間長，熱度大，建議民眾盡量減少戶外工作、運動或從事園藝活動，或盡量避開下午最炎熱時段，並注意持續補充水分。老人、幼童、慢性病患者，以及需要長時間戶外工作的居民，尤其要注意中暑與熱衰竭症狀。家中若有年長者，也不要只看室外溫度，應留意室內是否過熱，必要時使用冷氣或前往有空調的公共場所避暑。

與此同時，南加目前仍處於乾燥季節，高溫、乾燥空氣與陣風同時出現時，野火風險明顯增加，居民也需注意防火。