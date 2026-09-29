愛樂+王羽佳 新樂季登場

王羽佳10月1日將在洛杉磯愛樂新樂季Gala中領銜登場。（洛杉磯愛樂提供）

洛杉磯 愛樂樂團（LA Phil）2026/27新樂季即將揭幕，華裔鋼琴家王羽 佳（Yuja Wang）將於10月1日晚間重返華德迪士尼 音樂廳，與指揮家兼作曲家Teddy Abrams及洛杉磯愛樂合作，以橫跨爵士、電影與古典的現場演奏，為洛杉磯愛樂樂團2026/27樂季揭幕。

音樂會10月1日晚間7時開始，下午5時先舉行紅毯活動。洛杉磯愛樂表示，本次Gala所籌得的經費將用於支持樂團的學習及社區計畫，每年讓南加州超過15萬名兒童及家庭接觸音樂及音樂教育。

王羽佳並非首次來洛。她之前與洛杉磯愛樂的合作，此次是她第三度回到迪士尼音樂廳。

洛杉磯愛樂表示，此次演出最特別的是以「洛杉磯」為核心設計的樂季揭幕晚會，節目從電影配樂、爵士到20世紀美國古典音樂，呈現洛杉磯多元文化及娛樂產業的音樂特色。

王羽佳將演奏俄羅斯作曲家Alexander Tsfasman的《Jazz Suite》，Samuel Barber《鋼琴協奏曲》作品38中的《Canzone》和《Allegro molto》兩個樂章等曲目。整場音樂會約1小時、沒有中場休息，形式相當緊湊。

目前LA Phil官方網站顯示，10月1日Gala一般門票89美元起。洛杉磯愛樂表示，王羽佳2027年4月22日還將再次回到華特迪士尼音樂廳，舉行Colburn Celebrity Recital獨奏會，屆時將是完整的個人鋼琴獨奏演出。