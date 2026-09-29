愛樂+王羽佳 新樂季登場
洛杉磯愛樂樂團（LA Phil）2026/27新樂季即將揭幕，華裔鋼琴家王羽佳（Yuja Wang）將於10月1日晚間重返華德迪士尼音樂廳，與指揮家兼作曲家Teddy Abrams及洛杉磯愛樂合作，以橫跨爵士、電影與古典的現場演奏，為洛杉磯愛樂樂團2026/27樂季揭幕。
音樂會10月1日晚間7時開始，下午5時先舉行紅毯活動。洛杉磯愛樂表示，本次Gala所籌得的經費將用於支持樂團的學習及社區計畫，每年讓南加州超過15萬名兒童及家庭接觸音樂及音樂教育。
王羽佳並非首次來洛。她之前與洛杉磯愛樂的合作，此次是她第三度回到迪士尼音樂廳。
洛杉磯愛樂表示，此次演出最特別的是以「洛杉磯」為核心設計的樂季揭幕晚會，節目從電影配樂、爵士到20世紀美國古典音樂，呈現洛杉磯多元文化及娛樂產業的音樂特色。
王羽佳將演奏俄羅斯作曲家Alexander Tsfasman的《Jazz Suite》，Samuel Barber《鋼琴協奏曲》作品38中的《Canzone》和《Allegro molto》兩個樂章等曲目。整場音樂會約1小時、沒有中場休息，形式相當緊湊。
目前LA Phil官方網站顯示，10月1日Gala一般門票89美元起。洛杉磯愛樂表示，王羽佳2027年4月22日還將再次回到華特迪士尼音樂廳，舉行Colburn Celebrity Recital獨奏會，屆時將是完整的個人鋼琴獨奏演出。
她將於10月1日晚間7時，在華德迪士尼音樂廳與洛杉磯愛樂合作登場；活動在下午5時先舉行紅毯，為2026/27新樂季揭幕。 節目以洛杉磯為核心，融合爵士、電影與20世紀美國古典音樂；王羽佳將演出Alexander Tsfasman《Jazz Suite》及Samuel Barber《鋼琴協奏曲》部分樂章。 Gala籌得經費將支持洛杉磯愛樂的學習與社區計畫，讓更多南加州兒童與家庭接觸音樂；她也將於2027年4月22日再返迪士尼音樂廳舉行獨奏會。
精華 FAQ
她將於10月1日晚間7時，在華德迪士尼音樂廳與洛杉磯愛樂合作登場；活動在下午5時先舉行紅毯，為2026/27新樂季揭幕。
節目以洛杉磯為核心，融合爵士、電影與20世紀美國古典音樂；王羽佳將演出Alexander Tsfasman《Jazz Suite》及Samuel Barber《鋼琴協奏曲》部分樂章。
Gala籌得經費將支持洛杉磯愛樂的學習與社區計畫，讓更多南加州兒童與家庭接觸音樂；她也將於2027年4月22日再返迪士尼音樂廳舉行獨奏會。
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