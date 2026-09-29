亞凱迪亞中秋夜 千人齊聚賞月 做月餅度佳節

天邊晚霞染紅天際，與來往人潮交織，為中秋慶典增添節日氣氛。（記者邵敏╱攝影）

亞凱迪亞中秋 慶典9月26日在市府草坪舉行，吸引遠近城市華洋居民聚集，共同欣賞中華傳統文化及多元族裔表演，並參與月餅製作、品茶、抽獎等活動。當晚舞台節目豐富多彩，現場設有幾十個商家及社區攤位，數千人在歡樂熱鬧的氣氛中共 度中秋夜。

一年一度的中秋活動由亞市政府、華協及商會聯合舉辦。活動現場懸掛惟妙惟肖的人工圓月，四周張燈結彩。隨著夜幕降臨，天邊晚霞染紅天際，舞台燈光、節慶布置與來往人潮交織，為中秋慶典增添濃厚節日氣氛。

人們或在草坪上席地而坐，品茶吃月餅，或帶著孩子參加手工活動。親手製作月餅是當天特色，仁愛中文學校老師陳珠瓊祖孫三代也樂在其中，「平時都是買月餅吃，今天孩子自己動手做月餅很難得。」陳珠瓊說，月圓人團圓，社區舉辦此類精彩活動，讓大家歡聚之餘，也能感受東方文化傳承。

來自中國的幾名訪問學者當天也來到現場，在漫天晚霞中揮手合影。Esther表示，這是她第一次在美國過中秋，現場氣氛熱烈，在異鄉仍能感受到濃厚的節日氛圍，格外難得。

晚會主舞台由太極門神鼓陣震撼開場，鼓聲隨燈光起落，氣勢十足。隨後節目從中國民樂、古典舞、川劇變臉、敦煌舞蹈，到墨西哥民間舞、Mariachi樂隊及K-Pop，東西文化輪番登場，傳統與現代交織，讓中秋夜成為一場多元文化嘉年華。男歌手劉沖與現場觀眾熱烈互動，穿插其中的抽獎也讓歡呼聲此起彼落。

聯邦眾議員趙美心、州參議員Sasha Renee Perez、亞市市長鄭博仁、市議員高卿等出席活動並致詞，送上中秋祝福。多位民選官員向活動主辦方、及贊助商Lexus經銷商頒發賀狀、證書，感謝各方支持。華協會長彭濤表示，理事會及各工作小組歷經兩個多月籌備這場活動，並肯定策畫人廖群在節目組織、溝通協調及現場執行等方面的工作。

數千人齊聚，在歡樂熱鬧的氣氛中共度中秋夜。（記者邵敏╱攝影）

來自中國的幾位訪問學者也來到現場，揮手合影。（記者邵敏╱攝影）

中秋活動26日由亞市政府、華協及商會聯合舉辦。（記者邵敏╱攝影）

仁愛中文學校老師陳珠瓊（左）祖孫三代動手做月餅，樂在其中。（記者邵敏╱攝影）

川劇變臉博得現場觀眾陣陣掌聲。（記者邵敏╱攝影）