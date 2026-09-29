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最高院擋郵寄選票新規 維持原制

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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亞美公義促進中心訴訟資深主任Niyati Shah表示，亞裔選民使用郵寄投票的比...
亞美公義促進中心訴訟資深主任Niyati Shah表示，亞裔選民使用郵寄投票的比例約為全國平均的兩倍，郵寄投票也讓需要語言協助的選民有時間在家閱讀選票、尋求協助。（線上會議截圖）

最高法院日前擋下郵寄選票新規，選民在11月3日期中選舉，仍可依所在州的現行規定郵寄投票。多名參與訴訟的律師22日在美國社群媒體（American Community Media）線上簡報會表示，這項裁定暫時消除美國郵政總局（USPS）以新規為由拒絕遞送選票的風險。會中指出，亞裔選民使用郵寄投票的比例高，這項裁定對需要語言協助的選民尤其重要。

爭議源於川普總統3月31日發布的行政令。郵政總局隨後制定規則，要求各地選務機關使用經過郵政總局核准的選票信封，將郵寄投票選民的資料上傳至新設網路系統，並在信封上使用與資料相符的專屬條碼。若選票不符合要求，郵政總局可能拒絕遞送。

亞美公義促進中心（AAJC）訴訟資深主任Niyati Shah表示，亞裔選民使用郵寄投票的比例，約為全國平均的兩倍。對需要語言協助的選民而言，郵寄投票讓他們有時間在家閱讀選票、尋求協助，再完成投票。她說，新規引發的疑慮，已讓一些社區感到困惑，不清楚今年的郵寄投票是否會受影響。

Shah指出，長者、身心障礙者、偏遠地區居民及離家求學的學生，也可能依賴郵寄投票。她提醒選民，今年仍可按照所在州的現行規定申請及寄回選票，並應盡早完成投票。

法律辯護基金會（LDF）助理法律顧問John Cusick表示，新規在距離選舉不到70天推出，許多地方當時早已設計、訂製或印妥選票信封，難以在短時間內全部更換。9月初法院舉行聽證，供選務機關上傳資料的系統尚未能正常運作，相關人員也未接受操作訓練。他認為，倉促實施新規，可能使合格選民因信封或條碼不符要求而收不到選票。

美國公民自由聯盟（ACLU）律師Ethan Herenstein表示，提告團體主張，聯邦選舉主要由各州管理，國會可制定相關規則，但郵政總局無權自行設定條件，拒絕遞送原本有效的選舉郵件。麻州聯邦地區法院9月4日發布禁令後，聯邦政府請求最高院暫停禁令，以便今年實施新規；最高法院14日拒絕該請求。

Herenstein強調，最高院此次並未對整起案件作出最終判決，訴訟仍將繼續。不過，就今年期中選舉而言，郵政總局不得依據這項新規拒絕遞送選票。

精華 FAQ

  • 最高法院暫時擋下郵寄選票新規，讓今年11月3日期中選舉仍沿用各州現行規定。也就是說，郵政總局不能因新規要求而拒絕遞送合法選票。

  • 新規要求選務機關使用經核准的選票信封，將選民資料上傳至新網路系統，並在信封上使用相符的專屬條碼；若不符合，郵政總局可能拒送。

  • 因為亞裔選民使用郵寄投票比例高，且許多需要語言協助、長者、身心障礙者、偏遠地區居民與外地學生也依賴此方式，裁定可避免他們收不到選票。

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