Ripple共同創辦人：加州應允中國電動車銷售 讓低收者買得起

比亞迪海鷗電動車。（比亞迪官網）

Benzinga報導，油價高漲之際，專門提供虛擬支付、託管、穩定幣等服務的企業，瑞波實驗室（Ripple Labs）共同創辦人拉森（Chris Larsen）日前參加史威舍（Kara Swisher）主持的播客節目「On with Kara Swisher」時，明確反對將比亞迪 股份有限公司（BYD Co. Ltd.）等中國車廠生產的低價電動車 拒於美國市場外，認為加州 應允許銷售這些車款，幫助低收入者更容易擁有電動車。

拉森在節目中表示，「比亞迪海鷗（BYD Seagull），一輛車1萬美元，是很棒的車。我們應允許讓這種車款進入加州市場，至少可讓收入較低族群買得起。」隨著美伊戰爭持續，他也特別提及加州目前居高不下的油價，更直指加州對汽油課徵每加侖70美分的稅收，是「全世界最不公平的稅。」拉森說，這項負擔正傷害那些無力負擔矽谷高昂生活成本的人，「那就讓他們買輛中國製造的比亞迪海鷗吧。」

加拿大先前曾表示，作為與北京達成協議的一部分，將允許最多4萬9000輛中國製電動車，用較低的關稅稅率進入加拿大市場。