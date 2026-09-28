「公共負擔」新規挨告 專家籲移民別先棄福利
美國「公共負擔」新規9月18日生效，加州與其他21州已提告，要求法院撤銷新規。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）與加州衛生及公共服務廳廳長強森（Kim Johnson）24日在美國社群媒體（American Community Media）簡報會表示，新規引發的恐懼與混亂，已使部分符合資格的家庭退出醫療及食物補助計畫。
邦塔指出，公共負擔長期以來指主要依賴政府維生的人，但新規擴大移民官員的裁量空間，申請、獲准或領取公共福利，都可能成為拒發綠卡的考量因素。他特別提到，美國公民子女依法領取的福利，也可能在父母的移民審查中被納入考量。加州等州主張，聯邦政府此舉超越法律授權，要求法院撤銷新規及相關指引。這是訴訟中的主張，法院尚未作出最終裁決。
「沒有人應該被迫在為家人取得醫療、食物和住所，與保住綠卡申請機會之間做選擇。」邦塔表示，案件仍處於初期，何時可能取得法院命令，目前沒有確定時間。他說，第一屆川普政府推動公共負擔政策時，加州每四名低收入移民成年人，就有一人因擔憂移民身分受影響避開公共福利；其中近半數實際上是美國公民或綠卡持有人。
強生表示，加州已觀察到低收入醫療保險Medi-Cal及食物補助CalFresh的退保、參與人數下降。原因不只包括公共負擔新規，也涉及其他聯邦政策變動。她最擔心的是，原本有資格接受協助的人，尤其是移民家庭的孩子，因害怕後果而放棄看病或食物援助。
強生提醒，新規並非適用所有移民，難民、已獲庇護者等部分群體依法豁免。每個家庭的移民身分及福利情況不同，在停用Medi-Cal、CalFresh或放棄申請前，應先諮詢合格的移民法律服務機構。CalHHS已發布公共負擔指南（https://www.chhs.ca.gov/blog/2026/09/18/now-available-resources-to-help-california-families-understand-new-federal-public-charge-rule/），提供新規資訊及尋找法律協助的途徑。
加州與其他21州主張，聯邦政府擴張了公共負擔的適用範圍，讓移民官可把申請或領取福利納入綠卡審查，已超越法律授權，因此要求法院撤銷新規與相關指引。 官員指出，部分家庭因擔心被視為公共負擔，已退出醫療和食物補助。這種恐懼不只影響移民本人，也可能使美國公民子女依法可領的福利被家長顧慮放棄。 官員建議在停用Medi-Cal、CalFresh或放棄申請前，先諮詢合格移民法律服務機構。難民、已獲庇護者等部分群體依法豁免，不一定受公共負擔新規影響。
精華 FAQ
加州與其他21州主張，聯邦政府擴張了公共負擔的適用範圍，讓移民官可把申請或領取福利納入綠卡審查，已超越法律授權，因此要求法院撤銷新規與相關指引。
官員指出，部分家庭因擔心被視為公共負擔，已退出醫療和食物補助。這種恐懼不只影響移民本人，也可能使美國公民子女依法可領的福利被家長顧慮放棄。
官員建議在停用Medi-Cal、CalFresh或放棄申請前，先諮詢合格移民法律服務機構。難民、已獲庇護者等部分群體依法豁免，不一定受公共負擔新規影響。
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