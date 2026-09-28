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電影「三遷」洛城首映 佳音社同步推AI短片

記者啟鉻╱綜合報導
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佳音社副社長鄒王見山。（本報檔案照）
佳音社副社長鄒王見山。（本報檔案照）

洛杉磯佳音社10月17日將舉行感恩餐會，活動中安排電影「三遷」微電影洛杉磯首映，並同步播放兩部近期製作的AI短片。「三遷」電影編劇方曉山將現場介紹創作及拍攝過程，香港演員劉美娟透過預錄影片，分享參與拍攝經歷。

影片「三遷」由佳音社在香港拍攝製作，是一部10分鐘的微電影。故事取材自中國傳統典故「孟母三遷」，並以現代家庭為背景重新改編。影片描述一位母親為子女成長，在不同人生階段做出搬遷及生活選擇，從家庭環境變化，帶出親子關係、子女成長以及家庭責任等議題。

方曉山表示，團隊在創作過程中，保留「孟母三遷」原有的文化精神，同時以現代家庭的生活經驗重新詮釋故事。電影中的「三遷」不僅是居住環境改變，也反映現代父母在子女成長過程中所面對的選擇與取捨。

除微電影「三遷」首映外，佳音社還將首次播放兩部AI短片。佳音社副社長鄒王見山表示，團隊近年持續關注AI影像技術發展，並嘗試將其運用於短片及數字內容製作，拓展影像表達的方式。此次活動從傳統故事的電影改編，到AI短片的創作，呈現佳音社在不同影像形式上的製作嘗試。

這項活動時間為10月17日下午1時至2時，在亞凱迪亞市佳音社（601 Las Tunas Drive，Suite #102, Arcadia）舉行。

精華 FAQ

  • 活動除舉行感恩餐會外，將安排微電影《三遷》洛杉磯首映，並同步播放兩部近期製作的AI短片，讓觀眾一次看到傳統故事改編與新影像技術的成果。

  • 《三遷》由佳音社在香港拍攝，片長10分鐘，取材自孟母三遷典故，改以現代家庭為背景，透過母親為子女成長做出搬遷與生活選擇，呈現親子關係與家庭責任。

  • 佳音社近年持續關注AI影像技術，並嘗試運用在短片與數字內容製作中。此次同場播放兩部AI短片，顯示團隊從傳統故事電影到AI創作的多元影像實驗。

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