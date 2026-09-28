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漢庭頓園中秋慶典反應熱烈 票一開賣就售罄

記者趙健/聖瑪利諾市報導
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舞者在中國園林拱橋上以舞蹈演繹中國傳統故事。（記者趙健/攝影）
舞者在中國園林拱橋上以舞蹈演繹中國傳統故事。（記者趙健/攝影）

活動還沒正式開始，入口處已排起人龍。深受華人喜愛的漢庭頓園（The Huntington）中秋慶典活動25日至27日連續三晚登場，傍晚不到6時，已有大批民眾提前抵達等候入場。參加者不僅有華人家庭，也有不同族裔、各年齡層民眾，不少人特別穿上旗袍、漢服等中式服裝，在夜色中的中國園林拍照留念。

入夜後，中國園林在燈光映照下呈現與白天截然不同的景致。一輪巨型「明月」高掛在中式屋瓦上方，亭台、拱橋與水面在燈光下交相輝映，吸引往來遊客拍照。園內各處安排不同節目，舞者在拱橋上以舞蹈演繹中國傳統故事，橋畔聚集不少遊客駐足觀看；現場還有音樂演出、月餅及文創攤位，節慶氣氛濃厚。

今年活動增加多項新內容。漢庭頓園媒體關係助理主任Keisha Raines表示，今年新增說故事、製作泥月餅等活動，並安排泛美中華舞蹈聯盟（PACDA）演出。園內另設兩處許願牆，讓遊客寫下自己的願望和期盼。

其中，泥月餅製作吸引不少大人和小朋友參加。工作人員現場示範將不同顏色的黏土揉成球狀，再放進傳統月餅模具壓製，一個個帶有不同紋樣的彩色「月餅」隨即成形，完成後還可以免費帶回家留念。許願牆上則掛滿紅色及金色許願牌，中英文願望交錯，成為另一處人氣聚集點。

今年活動的熱度從售票情況也可看出。Raines表示，漢庭頓園中秋慶典過去幾年都會售罄，但今年是首次在門票開放首日便全部售完。主辦方對民眾的熱烈反應非常興奮，雖然沒有預料到門票會這麼快售罄，但並不完全意外，因為中秋慶典長期以來一直是漢庭頓園最受歡迎活動之一。

華人遊客王女士說，平時也來過漢庭頓園，但晚上走進中國園林「感覺完全不一樣」，燈光、音樂加上中秋元素，很有過節氣氛。讓她印象深刻的是，現場不只有華人，「很多不同族裔的人都來了，大家一起拍照、看表演，很熱鬧。」

隨著夜色漸深，園內人潮仍絡繹不絕。有人駐足欣賞演出，有人在園林和「明月」前拍照，也有人將自己的願望掛上許願牆。傳統中秋元素融入園林夜色，也讓不同族裔民眾在南加州共同感受中秋節的節慶氣氛。

不少民眾特地穿上旗袍、漢服等中式服裝參加中秋慶典。（記者趙健/攝影）
不少民眾特地穿上旗袍、漢服等中式服裝參加中秋慶典。（記者趙健/攝影）

遊客在許願牌上寫下心願，掛上許願牆。（記者趙健/攝影）
遊客在許願牌上寫下心願，掛上許願牆。（記者趙健/攝影）

現場音樂演出。（記者趙健/攝影）
現場音樂演出。（記者趙健/攝影）

一輪巨型「明月」與中式屋瓦相映。（記者趙健/攝影）
一輪巨型「明月」與中式屋瓦相映。（記者趙健/攝影）

入夜後，中國園林披上燈光。（記者趙健/攝影）
入夜後，中國園林披上燈光。（記者趙健/攝影）

色彩繽紛的泥月餅，讓民眾在動手體驗中感受中秋傳統文化。（記者趙健/攝影）
色彩繽紛的泥月餅，讓民眾在動手體驗中感受中秋傳統文化。（記者趙健/攝影）

精華 FAQ

  • 主辦方表示，活動過去幾年雖然都會售罄，但今年首次在門票開放首日就全部賣完，顯示人氣更旺。這與中秋慶典長期是漢庭頓園最受歡迎活動之一有關。

  • 今年新增說故事、製作泥月餅等活動，並安排泛美中華舞蹈聯盟演出，園內還設有2處許願牆。這些互動設計讓大小朋友都能參與，也提升了現場熱度。

  • 夜晚的中國園林在燈光下與白天景色不同，巨型明月、亭台拱橋和音樂表演吸引遊客拍照。參加者不只華人，也有不同族裔一起觀賞、打卡，氣氛非常熱鬧。

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