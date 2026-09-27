APAPA尹氏莊園辦公益瑜伽 促身心健康

APAPA於9月12日在Yin Ranch舉辦社區公益瑜伽活動，參與者在紅木林環繞的戶外草坪上，跟隨教練進行瑜伽練習。（APAPA Media提供）

亞太裔公共事務 聯盟（Asian Pacific Islander American Public Affairs，APAPA）9月12日上午在加州 尹氏莊園（Yin Ranch）舉辦「Community Wellness Session：Yoga」社區健康公益瑜伽活動，結合戶外運動、自然環境與社區交流，鼓勵民眾在忙碌生活中關注身心健康，同時透過共同參與增進社區彼此之間的連結。

本次活動由APAPA、Yin Ranch及Arts in California Parks共同推動，當日上午8時30分至10時舉行。清晨的尹氏莊園陽光和煦，高大的紅木林環繞著綠地，為參與者提供了一處遠離都市喧囂、親近自然的戶外活動空間。

活動開始前，APAPA工作人員及志工提早抵達現場進行準備，在入口處設置接待及餐飲區，為參與者準備飲用水、咖啡、果汁及簡單早餐。民眾陸續抵達後，一邊享用早餐，一邊彼此交流，在輕鬆愉快的氣氛中迎接一天的活動。

瑜伽課程在尹氏莊園林木環抱的戶外草坪進行。參與者各自鋪好瑜伽墊，在教練帶領下進行伸展、呼吸及不同瑜伽動作。從現場可見，不同年齡及背景的民眾共同參與，大家隨著指導調整呼吸、舒展身體，在清新的空氣、晨光及綠意之中感受戶外運動所帶來的放鬆與平靜。

主辦方舉辦此次活動，希望透過容易參與的社區健康活動，鼓勵民眾走出戶外、接近自然，在運動中舒緩日常生活與工作的壓力，同時建立更加積極健康的生活方式。活動也為不同族裔、不同世代的社區居民提供交流機會，讓參與者在共同體驗中認識彼此、建立友誼。

APAPA長期關注亞太裔社區發展、青年培育、公共參與及跨文化交流。近年來，APAPA也透過不同形式的社區公益活動，把健康、文化、教育與自然環境相互結合，希望公共服務不僅體現在公民參與層面，也能深入社區居民的日常生活。

此前，APAPA亦曾在尹氏莊園舉辦公益太極等社區健康活動，以戶外運動結合自然環境，鼓勵不同年齡層民眾關注身心平衡及健康生活。 此次瑜伽活動延續這一理念，讓參與者在自然環境中透過運動放鬆身心，也進一步增進社區凝聚力。

活動在輕鬆祥和的氣氛中圓滿結束。主辦方期望未來持續結合APAPA、Yin Ranch及社區各界資源，推出更多文化、健康及公益活動，讓更多家庭、青年及社區居民共同參與，在自然與交流中建立更健康、更具連結力的社區。

活動開始前，APAPA工作人員及志工為參與者準備飲用水、果汁、咖啡及早餐，迎接社區民眾到場。（APAPA Media提供）