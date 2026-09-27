中文教師何斌 榮獲Nelson Brooks文化教學卓越獎

南加頂尖私立學校哈佛西湖中文教師何斌以「有靈魂的中文教學」榮獲美國外語教學委員會（ACTFL）2026年「Nelson Brooks文化教學卓越獎」。（哈佛西湖學校提供）

「文化不應只是語言課本中的一個單元，而應成為理解他人、社會、連接真實世界的一種方式。」南加 頂尖私立學校哈佛西湖（Harvard-Westlake School）中文教師何斌，以「有靈魂的中文教育」榮獲美國外語教學委員會（ACTFL）授予2026年「Nelson Brooks文化教學卓越獎」，成為該獎設立近半世紀以來，首位中文教學獲獎者。

1978年為紀念語言教育家Nelson Brooks設立的Nelson Brooks Award，為全美語言與文化教學實踐與影響力的最高獎項之一，關注的不只是語言與知識教學，更注重教師如何將文化教學延伸到課堂之外，通過文化教學幫助學生理解不同社會、群體和生活經驗。

「很榮幸獲獎，更高興的是多年摸索的教學理念得到肯定。」何斌表示，多年來，他一直嘗試把中文教學從介紹中國文化，推進到讓學生參與其中。學生們學習中文和中華文化，不僅學習節日、藝術、飲食和歷史，也會走進社區，與真實的人和機構交流，把語言運用到真實情境中，並通過跨學科學習去理解文化背後的社會、歷史、環境和人的經驗。

來自中國大陸的何斌，在哈佛西湖學校擔任中文教師多年，他並擔任高中部教職員工事務主任，長期投入中文教育、文化教學與跨學科課程創新；他也是南加州中文教師學會（CLTA-SC）現任主席，推動中文教師專業發展與教育資源交流。

何斌的教學理念，也逐漸從中文課延伸到學校的跨學科教育。過去兩年，他參與發起並組織Interdisciplinary Teaching Cohort，與不同學科教師共同設計課程。例如學校曾以「巧克力」為主題，讓學生從歷史、貿易、殖民、科學、環境、藝術、語言及文化等不同角度，重新認識一項日常生活中的食物。今年團隊還計畫以「水」為主題，讓各學科彼此連結。

這樣的教學方式，也延伸到人工智慧（AI）時代的中文課堂。在高階中文課程中，學生會以AI為題進行調查、採訪、資料整理與口語表達，討論AI相關議題。何斌認為，當翻譯、資訊搜尋和文字生成愈來愈容易，語言教育更需要重新思考自己的價值。「學生真正需要的，可能不是記住多少知識，而是學會提出問題、理解別人的觀點、進入真實社區，以及面對沒有標準答案的問題」。

「這個獎對我來說是個新起點；」何斌表示，他未來希望把多年的課堂實踐進一步整理、系統化，與更多中文教師、世界語言教師以及其他學科教育工作者分享。

頒獎典禮將於11月20日至22日在德州聖安東尼奧的2026年ACTFL年度大會暨世界語言博覽會舉行，來自全球6000多名語言教育工作者預計出席。

何斌在課堂上。（哈佛西湖學校提供）

何斌（站立者）和他的學生們。（哈佛西湖學校提供）

何斌（中）和他的學生們。（哈佛西湖學校提供）

何斌（中）和他的學生們。（哈佛西湖學校提供）

在何斌老師（右）指導下，洋人學生鮑瑞傑抱回全美中文演講比賽第一名獎杯。（哈佛西湖學校提供）