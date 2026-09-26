羅斯密財政盈餘 居民可享1元出行服務

羅斯密持續與洛杉磯縣警局合作。（記者張宏／攝影）

羅斯密財政盈餘，將為居民提供即時市議會翻譯和1元出行服務。市長Sandra Armenta 21日進行年度市情咨文（State of the City），指出城市四層樓大型美食廣場即將完工，屆時為城市注入全新餐飲與休閒選擇。同時當地居民可享Rosemead GO每趟僅1元的隨叫隨搭共乘服務。

政府服務方面，羅斯密成為聖蓋博谷首個導入即時翻譯機制的城市，透過「Wordly」程式提供即時翻譯，可降低語言障礙，讓更多居民能參與市政活動與公共服務。提供Rosemead GO隨叫隨搭、共乘式微型交通接駁服務，居民每趟只需支付1元，即可搭乘前往市內各地，提升居民日常出行便利性。另為55歲及以上長者和永久殘疾居民提供Plus版，不僅每趟只需0.5元，且提供路邊取貨服務，服務範圍延伸至市界外五哩。可致電626-572 - 4099預訂行程或下載程式。

羅斯密經濟發展活力十足，近期迎來Bake&Che、Da Vien Coffee及Mountain Mike's Pizza等新商家，擴大餐飲及零售選擇。多項大型開發案正在推進，Myriad Public Market預計明夏完工，該建築為四層樓，占地約4.3萬平方英尺，是南加唯一擁有屋頂酒吧和餐廳的美食廣場，規劃有27個餐飲空間、屋頂餐飲區及娛樂設施。

巴沙迪那城市學院在Rosemead大道與山谷大道交會處設立衛星校區，台灣會館正在施工，未來將提供商業空間及社區活動大廳。Walnut Grove道南側1515號規劃191戶住宅開發案，並包括社區活動大廳、休閒區、狗公園及中央花園。

羅斯密市財政狀況健康，預計2026-27財政年度結束時，一般基金餘額約為3750萬元。2024-25財政年度收入高於預期、支出低於預算，使一般基金增加約260萬元。市府將持續以社區優先事項制定年度預算，並審慎管理投資與現金，為城市長期發展維持穩健的財政基礎。

羅斯密市長Sandra Armenta 21日進行年度市情咨文（State of the City Address）。（記者張宏／攝影）

市議員Margaret Clark（右）已在市議員職位28年，今年宣布退休。（記者張宏／攝影）

位於山谷大道與Iva道西北角的Myriad Public Market即將完工。（Myriad Public Market網站圖片）

羅斯密居民可享受Rosemead GO每趟僅1元的隨叫隨搭共乘服務，便利出行。（記者張宏／攝影）