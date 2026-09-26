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洛縣2社區再爆斑疹傷寒疫情 今年已109例

編譯組／綜合報導
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由跳蚤傳播的斑疹傷寒疫情再度於洛杉磯縣爆發。該縣衛生部門在Facebook張貼圖...
由跳蚤傳播的斑疹傷寒疫情再度於洛杉磯縣爆發。該縣衛生部門在Facebook張貼圖文簡介此病，指其由受感染的跳蚤傳播到動物和人類身上。（洛杉磯縣公共衛生局官方Facebook）

洛杉磯縣再次爆發由動物身上跳蚤傳播的斑疹傷寒疫情，繼去年在縣內錄得歷來最多的220起病例後，今年以來亦已發生109例。目前，洛杉磯縣公共衛生局（LACDPH）正在調查一個高密度社區爆發的疫情，現已確認七例。官方更發布聲明，敦促民眾採取預防措施保護自己和寵物，免受跳蚤感染。

洛杉磯KTLA電視台報導，上述正被調查的高密度社區是Wilshire Center，並引述LACDPH表示，現時已確認七例，其中六人住院治療，均已康復。

現時全縣病例數正在上升。在Wilshire Center的多個病例是今年第二起的疫情，第一起疫情發生在距離Wilshire Center不遠的Pico-Union社區。

官員解釋：「雖然這次疫情和另一起聚集性疫情，都集中在個別社區，但跳蚤傳播斑疹傷寒的風險遍及全縣，病例在全縣出現，涉及各種住房和不同社會經濟階層的人群。」他們還指出，今年以來洛縣已報告了109例病例。

2025年報告的跳蚤傳播斑疹傷寒病例達至創紀錄的220例，延續自2010年以來病例持續上升的趨勢。2024年的病例為187起。

衛生部門表示，此病影響所有人。2025年的病例由1歲至85歲均有，還有那些經常接觸到家居附近帶有跳蚤的寵物或野生動物的人群，因而感染此病。官員表示，受感染的跳蚤最常見於老鼠、流浪貓和負鼠身上；所幸此病不會人傳人。

此病的病徵通常在感染後一至兩周內出現，包括發燒、頭痛、皮疹和身體疼痛。LACDPH建議，任何人出現這些症狀應立即求診。官員也指出，經常在戶外活動的寵物，也可能將跳蚤帶入家中，使家庭成員面臨感染風險。一旦感染，可使用抗生素有效治療。預防感染方法是減少接觸跳蚤及可能攜帶跳蚤的動物。

精華 FAQ

  • 目前被洛杉磯縣公共衛生局調查的高密度社區疫情發生在Wilshire Center，已確認7例，其中6人曾住院，現均已康復。

  • 官員表示，洛杉磯縣今年以來已通報109例跳蚤傳播斑疹傷寒，病例遍及全縣，不只集中在單一社區，顯示風險仍在擴散。

  • 衛生局建議減少接觸跳蚤及可能帶蚤的動物，留意戶外活動寵物是否把跳蚤帶回家；若出現發燒、頭痛、皮疹或身體疼痛，應立即就醫。

洛縣 疫情 洛杉磯

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