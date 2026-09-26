PACE新總部 將搬至洛杉磯市中心

PACE在當天宣布組織發展的重要里程碑，將搬遷至位於洛杉磯市中心的新總部（350 S Bixel St）。（PACE提供）

洛杉磯 亞太就業協會（PACE）24日在洛杉磯市中心舉行「Building On Our Roots Gala」晚宴，吸引250多政府官員、社區組織、企業夥伴及社區人士出席。PACE在當天宣布組織發展的重要里程碑，將搬遷至位洛杉磯市中心的新總部（350 S Bixel St）。

PACE成立於1975年，最初主要回應亞太裔社區的職業訓練需求，之後擴大服務範圍，涵蓋就業、教育、住房、環境及企業發展等。PACE至今已服務超過140萬洛杉磯低收入 居民，目前擁有300多員工，每年為超過3.7萬低收入個人、家庭及小型企業提供相關資源與服務。

晚宴活動以太鼓表演揭開序幕，由PACE總裁兼執行長Kerry Doi致詞，並由艾美獎得主、ABC 7新聞主播David Ono擔任主持人。據悉，搬遷後的建築曾是洛杉磯商會所在地。配合此次搬遷，PACE也啟動募款，希望為新總部的搬遷計畫籌募資金。

PACE表示，新總部將提供更集中且永久的辦公據點，為未來社區發展服務奠定基礎，並推動組織下一階段的社區服務與發展工作。

此次晚宴的主講嘉賓，包括聯邦眾議員 趙美心及加州眾議員方樹強，兩人分別就PACE過去的發展歷程及未來方向發表演說。聯邦眾議員高野（Mark Takano）則透過影片致詞，分享PACE多年來在社區留下的影響與貢獻。

晚宴同時表揚長期支持PACE的社區夥伴及社區領袖。其中，Fifth Third Bank獲頒「Community Champion Award」，該銀行長期支持PACE的社區發展及經濟賦權計畫，也是此次晚宴的冠名贊助商。此外，已故的亞裔美國人藥物濫用計畫（AADAP）創辦人暨前任主席Mike Watanabe，獲頒「Empowerment Trailblazer Award」。PACE表示，Watanabe長期投入洛杉磯亞太裔社區心理健康及藥物濫用防治工作，其理念與貢獻，至今仍持續影響AADAP的相關計畫。

洛杉磯亞太就業協會24日在洛杉磯市中心舉行「Building On Our Roots Gala」晚宴，吸引250多政府官員、社區組織、企業夥伴及社區人士出席。（PACE提供）