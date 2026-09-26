鑽石吧長青會慶中秋 400位長輩歡聚一堂

秋季生日的壽星們分享喜悅。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧長青會24日在鑽石吧中心舉辦盛大中秋 慶會，來自聖蓋博谷東區將近400位長輩歡聚一堂，並表彰2026年度模範父親和各班班長及義工教師，生日在7、8、9三個月的數十位壽星分享生日蛋糕與快樂，三個小時活動高潮迭起。

鑽石吧市議員鄧嘉猷 和太太李敏妮當天專程前往中心與長輩們共度佳節，前核桃谷水區委員趙百淳 擔任活動司儀。書法和繪畫同學的作品高高掛起，展現長輩們活到老學到老的滿滿成果；各種筆風的「明月幾時有」，「千里共嬋娟」等書法習作，配合中秋佳節恰到好處。

9月正值教師節，當天的活動表彰了各班班長和長期為長青會貢獻時間、精力與熱情的義工們，長青會榮譽理事長施吾庠和現任會長謝中丞為獲獎者頒發月餅和禮卡表達感謝。施吾庠表示，正是各班班長和義工們的長期奉獻，才使得長青會越辦越好，會員們的日常活動愈加豐富多彩。

剛上任三個月的會長謝中丞表示，長青會是一個非常可愛的大家庭，數百位年長者除了一年四次固定的大型活動，更有每天多達20個興趣班，比如合唱團，已發展到上百人，大家每一次唱完都快樂無比，也帶動整個活動生氣勃勃。他表示，長輩們參加長青會的活動不僅是聚會和表演的快樂，同時也在奉獻和付出中得到快樂。

謝中丞介紹，長青會面向年長者開放，55歲以上年長人士都歡迎參加，年費50元，可以參加20個興趣班（部分興趣班的材料費可能另需支付）。

鑽石吧市議員鄧嘉猷（右一）和太太李敏妮（後中）在長青會長謝中丞（後左）陪同下向95歲的長青會榮譽理事長施吾庠老先生（前）問候中秋佳節。（記者楊青╱攝影）

合唱班的陣容最强大。（記者楊青╱攝影）

太極班表演八段錦。（記者楊青╱攝影）

民族舞班表演《潑水歡歌》。（記者楊青╱攝影）

各班的教師們獲得表彰。（記者楊青╱攝影）

京劇班的同學們表演電吹管重奏《老椰子樹下》。（記者楊青╱攝影）

養生韻律班表演有氧體操。（記者楊青╱攝影）

台上表演熱鬧，台下互動積極。（記者楊青╱攝影）