我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

鑽石吧長青會慶中秋 400位長輩歡聚一堂

記者楊青╱鑽石吧報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
秋季生日的壽星們分享喜悅。（記者楊青╱攝影）
秋季生日的壽星們分享喜悅。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧長青會24日在鑽石吧中心舉辦盛大中秋慶會，來自聖蓋博谷東區將近400位長輩歡聚一堂，並表彰2026年度模範父親和各班班長及義工教師，生日在7、8、9三個月的數十位壽星分享生日蛋糕與快樂，三個小時活動高潮迭起。

鑽石吧市議員鄧嘉猷和太太李敏妮當天專程前往中心與長輩們共度佳節，前核桃谷水區委員趙百淳擔任活動司儀。書法和繪畫同學的作品高高掛起，展現長輩們活到老學到老的滿滿成果；各種筆風的「明月幾時有」，「千里共嬋娟」等書法習作，配合中秋佳節恰到好處。

9月正值教師節，當天的活動表彰了各班班長和長期為長青會貢獻時間、精力與熱情的義工們，長青會榮譽理事長施吾庠和現任會長謝中丞為獲獎者頒發月餅和禮卡表達感謝。施吾庠表示，正是各班班長和義工們的長期奉獻，才使得長青會越辦越好，會員們的日常活動愈加豐富多彩。

剛上任三個月的會長謝中丞表示，長青會是一個非常可愛的大家庭，數百位年長者除了一年四次固定的大型活動，更有每天多達20個興趣班，比如合唱團，已發展到上百人，大家每一次唱完都快樂無比，也帶動整個活動生氣勃勃。他表示，長輩們參加長青會的活動不僅是聚會和表演的快樂，同時也在奉獻和付出中得到快樂。

謝中丞介紹，長青會面向年長者開放，55歲以上年長人士都歡迎參加，年費50元，可以參加20個興趣班（部分興趣班的材料費可能另需支付）。

鑽石吧市議員鄧嘉猷（右一）和太太李敏妮（後中）在長青會長謝中丞（後左）陪同下向9...
鑽石吧市議員鄧嘉猷（右一）和太太李敏妮（後中）在長青會長謝中丞（後左）陪同下向95歲的長青會榮譽理事長施吾庠老先生（前）問候中秋佳節。（記者楊青╱攝影）

合唱班的陣容最强大。（記者楊青╱攝影）
合唱班的陣容最强大。（記者楊青╱攝影）

太極班表演八段錦。（記者楊青╱攝影）
太極班表演八段錦。（記者楊青╱攝影）

民族舞班表演《潑水歡歌》。（記者楊青╱攝影）
民族舞班表演《潑水歡歌》。（記者楊青╱攝影）

各班的教師們獲得表彰。（記者楊青╱攝影）
各班的教師們獲得表彰。（記者楊青╱攝影）

京劇班的同學們表演電吹管重奏《老椰子樹下》。（記者楊青╱攝影）
京劇班的同學們表演電吹管重奏《老椰子樹下》。（記者楊青╱攝影）

養生韻律班表演有氧體操。（記者楊青╱攝影）
養生韻律班表演有氧體操。（記者楊青╱攝影）

台上表演熱鬧，台下互動積極。（記者楊青╱攝影）
台上表演熱鬧，台下互動積極。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動在鑽石吧中心舉行，來自聖蓋博谷東區的長輩將近400位到場，大家一同過中秋、享用蛋糕與活動節目，現場氣氛熱鬧溫馨。

  • 現場表彰了2026年度模範父親、各班班長，以及長期投入時間、精力與熱情的義工教師，並由榮譽理事長施吾庠與會長謝中丞頒發月餅和禮卡致意。

  • 謝中丞表示，長青會歡迎55歲以上長者加入，年費50元即可參加20個興趣班，部分班別另收材料費，還有一年4次大型活動與豐富日常課程。

中秋 趙百淳 鄧嘉猷

上一則

好市多隱藏款三文魚 華人無限回購「比餐廳好吃」

下一則

于斌樞機紀念安養院 10位華裔百歲人瑞秋節團圓

延伸閱讀

南加州蓬萊長青會32周年慶典 230多人共襄盛舉

南加州蓬萊長青會32周年慶典 230多人共襄盛舉
華康會班森賀老人中心 提前歡慶中秋

華康會班森賀老人中心 提前歡慶中秋
嗨中秋嘉年華∕美食歌舞吸引人潮 精彩今持續

嗨中秋嘉年華∕美食歌舞吸引人潮 精彩今持續
崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息

崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息
費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城

費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城
中秋節走進多元文化　Cupertino三校聯手9/25辦文化日　客家美食、傳統表演同場呈現

中秋節走進多元文化　Cupertino三校聯手9/25辦文化日　客家美食、傳統表演同場呈現

熱門新聞

老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
倪北嘉退休回台後和「中華之聲」的記者們聚餐。前排左起：高愛倫、秋華、楊燕；後排左起：倪北嘉、葉瓊菱。（圖／倪北嘉提供）

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

2026-09-18 22:21
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

2026-09-22 21:02

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了