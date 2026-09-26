柬埔寨華裔聯誼會 佳節發百元現金敬老
柬埔寨華裔聯誼會中秋為17名80歲以上長者發百元現金紅包。柬埔寨華裔聯誼會19日在羅斯密舉辦中秋節聯歡晚會，近300名柬埔寨華裔鄉親及社區人士歡聚一堂，現場向80歲以上長者表達敬意，長者不僅免費享用晚餐，每人還獲贈100元現金紅包，展現敬老尊賢的傳統美德。
聯誼會主席楊俊英表示，中秋節是中華民族重要的傳統節日，象徵團圓與親情。長者是家庭及社區的重要資產，也是中華文化與傳統美德的傳承者。聯誼會希望藉著中秋佳節向長輩表達敬意，祝福長輩們身體健康、福壽安康，歡度一個溫馨祥和的中秋佳節。
當紅包送到長者手中時，現場不時響起掌聲與祝福聲。長者們與親友共享晚餐，並欣賞精彩節目，現場氣氛格外溫馨。這項敬老安排成為當晚活動的重要一幕，充分體現「尊老、敬老、愛老」的傳統精神。
晚會準備豐富的禮品及幸運抽獎。參加晚會鄉親每人獲贈手機腰帶一個，人人有份。現場另準備52個手機音箱支架供抽獎，同時送出兩套手提戶外K歌音響及麥克風，讓現場氣氛更加熱烈。
楊俊英表示，中秋聯歡活動是聯誼會經典項目，主要希望讓鄉親們在佳節期間有機會相聚，聯絡感情、交流鄉情，同時透過節慶活動延續中華文化傳統。特別是向年長鄉親致敬，更希望將華人傳統美德代代傳承。
聯誼會在中秋聯歡晚會上，向17名80歲以上長者致贈每人100元現金紅包，並提供免費晚餐，當場也獲得掌聲與祝福，展現尊老敬老的傳統美德。 活動在羅斯密舉行，吸引近300名柬埔寨華裔鄉親及社區人士參加。大家共享晚餐、欣賞節目，還有抽獎與禮品，整體氣氛十分熱烈而溫馨。 楊俊英表示，中秋節象徵團圓與親情，長者更是傳承中華文化的重要資產。聯誼會希望藉活動向長輩致敬，並促進鄉親交流、延續傳統美德。
精華 FAQ
聯誼會在中秋聯歡晚會上，向17名80歲以上長者致贈每人100元現金紅包，並提供免費晚餐，當場也獲得掌聲與祝福，展現尊老敬老的傳統美德。
活動在羅斯密舉行，吸引近300名柬埔寨華裔鄉親及社區人士參加。大家共享晚餐、欣賞節目，還有抽獎與禮品，整體氣氛十分熱烈而溫馨。
楊俊英表示，中秋節象徵團圓與親情，長者更是傳承中華文化的重要資產。聯誼會希望藉活動向長輩致敬，並促進鄉親交流、延續傳統美德。
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