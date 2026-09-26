柬埔寨華裔聯誼會 佳節發百元現金敬老

柬埔寨華裔聯誼會19日在羅斯密舉辦中秋節聯歡晚會。（記者張宏╱攝影）

柬埔寨華裔 聯誼會中秋 為17名80歲以上長者發百元現金紅包。柬埔寨華裔聯誼會19日在羅斯密舉辦中秋節聯歡晚會，近300名柬埔寨華裔鄉親及社區人士歡聚一堂，現場向80歲以上長者表達敬意，長者不僅免費享用晚餐，每人還獲贈100元現金紅包，展現敬老尊賢的傳統美德。

聯誼會主席楊俊英表示，中秋節是中華民族重要的傳統節日，象徵團圓與親情。長者是家庭及社區的重要資產，也是中華文化與傳統美德的傳承者。聯誼會希望藉著中秋佳節向長輩表達敬意，祝福長輩們身體健康、福壽安康，歡度一個溫馨祥和的中秋佳節。

當紅包送到長者手中時，現場不時響起掌聲與祝福聲。長者們與親友共享晚餐，並欣賞精彩節目，現場氣氛格外溫馨。這項敬老安排成為當晚活動的重要一幕，充分體現「尊老、敬老、愛老」的傳統精神。

晚會準備豐富的禮品及幸運抽獎。參加晚會鄉親每人獲贈手機腰帶一個，人人有份。現場另準備52個手機音箱支架供抽獎，同時送出兩套手提戶外K歌音響及麥克風，讓現場氣氛更加熱烈。

楊俊英表示，中秋聯歡活動是聯誼會經典項目，主要希望讓鄉親們在佳節期間有機會相聚，聯絡感情、交流鄉情，同時透過節慶活動延續中華文化傳統。特別是向年長鄉親致敬，更希望將華人傳統美德代代傳承。

柬華聯誼會中秋為17名80歲以上長者頒發百元現金紅包。（記者張宏╱攝影）

晚會現場精彩的歌唱、舞蹈等節目輪番登場。（記者張宏╱攝影）

聯誼會主席楊俊英（中）希望尊老敬賢的美德代代傳承。（記者張宏╱攝影）