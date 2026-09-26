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于斌樞機紀念安養院 10位華裔百歲人瑞秋節團圓

記者楊青╱洛杉磯報導
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于斌樞機紀念安養院25日洋溢濃濃節日氣氛，近10位華裔百歲人瑞與數十耆老，在家人...
于斌樞機紀念安養院25日洋溢濃濃節日氣氛，近10位華裔百歲人瑞與數十耆老，在家人及安養院工作人員陪伴下歡聚一堂。（安養院提供）

于斌樞機紀念安養院25日洋溢濃濃節日氣氛，近10位華裔百歲人瑞與數十耆老，在家人及安養院工作人員陪伴下歡聚，度過熱鬧又溫馨的中秋節。

安養院院長胡坤帶領護理團隊，特別為每一位長輩精心打扮，老人們歡喜「出場」。不少家屬從南加各地趕來，甚至有人專程從北加州、佛州搭飛機來，只為陪父母過一個團圓的中秋。胡坤說，安養院目前有31位長輩，中秋節當天有21位家屬前來陪伴。

今年有幾位新入住長輩，首次在這個大家庭中過節。胡坤介紹，一對96歲及94歲的老夫妻三個月前入住，兩位老人家大半輩子在中國從事醫療及醫學研究工作，今年從夏威夷搬到洛杉磯，第一次在安養院過中秋。由於9月底正好是媽媽的生日，兒子、媳婦從佛州飛到洛杉磯，陪伴父母過節。

102歲劉媽媽的生日是中秋節，兒子趕來為母親慶生，帶來特大號生日蛋糕，還準備大量方便麵、餅乾等，向平日晚上加班照顧長輩的工作人員表達感謝。

中秋活動中，真正讓老人家們開心的，還有工作人員準備的一連串節目。大廚朗誦余光中的《鄉愁》，院長胡坤吹奏口琴《松花江上》。一護工下班後沒休息，僅在車上短暫睡兩個小時，便換裝回到活動現場，為長輩演奏古箏《春江花月夜》。悠揚琴聲響起，老人們跟著旋律拍手、哼唱。來自東北的護工帶領大家唱起熟悉歌曲，更勾起許多長輩對故鄉、青春及往昔生活的記憶。活動最後，全場一起合唱《月亮代表我的心》，溫馨和歡愉圍繞全場。

由於院內不少長輩都是百歲人瑞，安養院也被形容為洛杉磯的「長壽村」。胡坤表示，目前最年長的110歲人瑞施冰娥，已在安養院生活十多年。有些家庭是在父親或母親入住後，看到老人家在這裡生活得好，日後自己也慕名入住。

家屬們從各地趕來與長輩共度中秋節。（安養院提供）
家屬們從各地趕來與長輩共度中秋節。（安養院提供）

院長、護工和老人們一起包餃子過節，（安養院提供）
院長、護工和老人們一起包餃子過節，（安養院提供）

老人和護工們一起包餃子過節。（安養院提供）
老人和護工們一起包餃子過節。（安養院提供）

于斌樞機紀念安養院歡度中秋節，家屬們送來特大蛋糕。（安養院提供）
于斌樞機紀念安養院歡度中秋節，家屬們送來特大蛋糕。（安養院提供）

于斌樞機紀念安養院25日洋溢濃濃節日氣氛，近10位華裔百歲人瑞與數十耆老，在家人...
于斌樞機紀念安養院25日洋溢濃濃節日氣氛，近10位華裔百歲人瑞與數十耆老，在家人及安養院工作人員陪伴下歡聚一堂。（安養院提供）

精華 FAQ

  • 活動當天有近10位華裔百歲人瑞及數十位耆老參與，大家在家人與工作人員陪伴下歡聚。現場洋溢節慶氣氛，整體熱鬧又溫馨。

  • 不少家屬從南加各地趕來，還有人專程自北加州、佛州搭機來團圓。院長胡坤與護理團隊也為長輩精心打扮，讓老人們歡喜出場。

  • 現場有朗誦、口琴與古箏演出，還合唱《月亮代表我的心》，讓長輩勾起故鄉與青春回憶。因院內不少人瑞長壽，這裡也被形容為洛杉磯長壽村。

華裔 百歲人瑞 南加

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