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羅蘭岡慶雙十 台灣夜市STC Rowland Legacy登場

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲介紹「Taste of Taiwan 2026...
AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲介紹「Taste of Taiwan 2026」活動內容，希望以美食與文化促進不同族裔交流。（記者張庭瑜╱攝影）

想念台灣夜市，不必再等回台灣。今年雙十國慶，15家台灣夜市及餐飲業者直接「搬」到羅蘭岡，和墨西哥、韓國、中國等不同背景的攤商一起擺攤。結合中華民國115年國慶的「Taste of Taiwan 2026」，將於10月2日至11日在STC Rowland Legacy登場，每天下午5時至晚間11時開放，連續10天用美食慶雙十。

10月2日晚間6時將舉行「歡慶雙十」開幕典禮。主辦單位表示，放天燈是台灣祈福的傳統，當地無法施放天燈，改以氣球為台灣及台美友誼祈福。AI教育基金會會長、僑務委員潘意玲表示，希望舉辦一場不同形式的國慶活動，於是結合STC的場地設備，及台美餐飲產業經貿發展協會（TUFBA）從台灣號召的業者，把國慶與夜市串在一起。她說，美食最能拉近人與人的距離，希望讓在地各族裔民眾嘗到台灣味，進而愛上台灣、到台灣走走。

除了吃，現場也有三太子等文化表演、傳統遊戲和親子活動，最後一天晚間還有抽獎。夜市排隊是常態，主辦單位這次採先點餐、再憑收據取餐的方式，縮短等候時間。

STC順天聯合基金會創辦人許惠欽小時候在台灣長大，來美後對台灣夜市一直印象深刻，總想著把台灣的好東西帶到美國。STC去年11月買下這處商場，占地約13英畝，有約700個停車位，並將場地打造為接近台灣夜市的活動空間。

談到這次台灣業者到來，許惠欽說：「這個夢想終於實現了。」他表示，場地取名「Legacy」，寓意傳承；夜市裡不只有台灣攤商，也有來自墨西哥、韓國、中國等不同背景的業者，各自帶來家鄉特色，彼此交流學習。他希望把不同地方的特色帶到這裡，也讓每名參與活動的業者在這個平台寫下自己的故事。

至於外界關心的衛生問題，主辦單位表示，所有攤商都須依洛杉磯縣規定取得許可，場內設有洗手站及油脂處理設施，清潔人員會持續巡場。烤肉串吃完剩下的竹籤，現場也有專用回收架，避免尖銳竹籤刺破垃圾袋。

STC順天聯合基金會創辦人許惠欽介紹「Taste of Taiwan 2026」...
STC順天聯合基金會創辦人許惠欽介紹「Taste of Taiwan 2026」活動規畫及舉辦夜市的緣起。（記者張庭瑜╱攝影）

「Taste of Taiwan 2026」主辦單位及嘉賓齊聚活動場地，並以中華...
「Taste of Taiwan 2026」主辦單位及嘉賓齊聚活動場地，並以中華民國115年國慶及台灣夜市為主題布置。（記者張庭瑜╱攝影）

「Taste of Taiwan 2026」主辦單位及各界人士共同為活動宣傳，盼...
「Taste of Taiwan 2026」主辦單位及各界人士共同為活動宣傳，盼以台灣美食及文化促進不同族裔交流。（記者張庭瑜╱攝影）

精華 FAQ

  • Taste of Taiwan 2026將於10月2日至11日在羅蘭岡STC Rowland Legacy登場，每天下午5時到晚間11時開放，並以連續10天的美食與活動慶祝中華民國115年國慶。

  • 主辦單位表示，放天燈是台灣傳統祈福方式，但因當地無法施放天燈，因此改以氣球為台灣及台美友誼祈福，也延續雙十國慶的象徵意義。

  • 現場安排三太子表演、傳統遊戲、親子活動與最後一天抽獎，並採先點餐再憑收據取餐以縮短排隊時間；所有攤商也須持許可，場內設有洗手站、油脂處理設施與竹籤回收架。

羅蘭岡 台灣夜市 中華民國

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