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艾爾蒙地改建案6年未完工影響周邊 居民喊「人間地獄」

記者邵敏／艾爾蒙地報導
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改建工程自2020年啟動後持續至今，鄰近居民表示，已嚴重影響生活。（艾爾蒙地市府...
改建工程自2020年啟動後持續至今，鄰近居民表示，已嚴重影響生活。（艾爾蒙地市府文件）

洛杉磯艾爾蒙地市一項由政府資助的住房計畫，原本要將一間治安問題嚴重的汽車旅館，改建為無家可歸者住所；但近六年過去，已投入逾千萬資金，項目仍未完工。長期施工嚴重影響周邊，附近居民形容生活彷彿「人間地獄」。

加州郵報等報導，這處原有93間客房的M Motel，後改名為Hilda Solis Rose Court，以洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）命名。項目自2020年啟動後持續施工至今，鄰近居民表示，長期工程已嚴重影響生活。

住在鮑爾溫谷公寓（Baldwin Valley Apartments）的居民表示，施工有時清晨6時30分便開始，灰塵和碎屑飄入公寓，迫使居民長時間緊閉窗戶。有居民形容，生活在這個看似永無止境的施工項目旁，簡直就是人間地獄。

今年施工期間還發生多次瓦斯洩漏。洛縣消防局紀錄顯示，4月22日消防員發現一條瓦斯管線破裂；8月25日再次發生瓦斯洩漏，導致整條街道封閉。居民表示曾被迫撤離，有人出現噁心及呼吸不適。一孕婦還指出，她曾因刺鼻氣味驚醒，帶著年幼孩子逃離，並擔心反覆發生的瓦斯洩漏危及腹中胎兒。

艾爾蒙地市政府文件顯示，市府2020年11月獲加州住房暨社區發展廳（HCD）核准Homekey資金，M Motel及鄰近Budget Inn兩項物業合計獲得1771萬元，其中M Motel獲1035萬元，用於收購、翻修及兩年營運補助。完成收購後，市府重新評估發現M Motel需要的工程超過預期，之後再取得約581萬元聯邦社區發展補助；此外，洛縣提供750萬元，以填補項目預算缺口。2024年，蘇麗絲提供200萬元社區補助，支持M Motel及Budget Inn兩個項目的營運及服務。

改名後的Rose Court曾於2022年開幕，當時表示已安置39人。不過，此後項目仍進行大規模翻修。Rose Court原定2025年1月開放，先作為臨時住房運營五年，第六年轉為永久支持性住房。不過，據市議會紀錄，市府與無家可歸者服務機構的營運及租賃協議討論持續至今年，居民則表示施工仍未停止。

HCD表示，項目延誤部分與石棉處理，以及環境計畫和核准程序協調困難有關。該部門目前要求艾爾蒙地市定期提供工程進度，並進行現場視察；在Rose Court完成前，艾爾蒙地市也將無法再取得HCD資金。

原有93間客房的M Motel，由政府資助計畫改建為無家可歸者住所。（艾爾蒙地市...
原有93間客房的M Motel，由政府資助計畫改建為無家可歸者住所。（艾爾蒙地市府文件）

精華 FAQ

  • 這項由政府資助的住房計畫，原本要把治安問題嚴重的M Motel汽車旅館，改建成無家可歸者住所，並作為臨時住房與之後的永久支持性住房使用。

  • 居民指出，工地長期施工常在清晨開始，灰塵與碎屑飄入住處，還多次發生瓦斯洩漏，導致封路、撤離與身體不適，生活品質因此嚴重惡化。

  • HCD表示，延誤與石棉處理、環境計畫及核准程序協調困難有關；目前要求艾爾蒙地市定期回報工程進度並接受現場視察，完工前也不能再領取HCD資金。

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