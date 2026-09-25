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六旗魔術山X2雲霄飛車已2死 遭控致逾百人腦傷

編譯陳盈霖／綜合報導
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六旗魔術山X2雲霄飛車爆安全疑慮。（六旗魔術山官網）
六旗魔術山X2雲霄飛車爆安全疑慮。（六旗魔術山官網）

Kota報導，南加州六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）知名的旗艦級X2雲霄飛車遭控存在安全疑慮。根據最新訴訟，過去兩年該遊樂設施已造成超過百名遊客搭乘後出現不同程度的腦部損傷，包括兩起死亡案例。

X2以極度刺激聞名，時速可達每小時80哩，結合旋轉座椅，乘客在不可預測的順續中翻轉、下衝，可說是全球最刺激的雲霄飛車之一。不過，CNN上月調查披露，今年7月有兩名遊客，相隔不到一周分別搭乘X2後出現危及生命的腦出血，接受緊急手術治療。

但這似乎只是冰山一角。律師指出，X2已被指與超過百起腦損傷事件有關，包括兩起死亡案例，然這些案件一直未受到關注，直到最近。根據訴訟內容，園方管理層早已多次接獲X2可能存在危險的相關警訊，理應更早關閉。該樂園拒絕就訴訟發表評論。

在7月發生的兩起意外事件中，40歲吉倫（Pamela Guillen）為慶祝女兒16歲生日，到樂園搭乘X2，過程中頭部反覆撞擊座椅頭枕，下車後即失去意識，緊急手術保住性命，兩周後才完全恢復意識，然需重新學習走路與說話。她告訴CNN，「本以為當天會與16歲女兒帶著美好回憶回家，結果卻是緊急開腦，這完全不在我的計畫中。能活下來非常幸運，但我仍在復原，重新建立生活。」

吉倫的意外發生六天後，來自洛杉磯的25歲威金森（Naomi Greer-Wilkinson）與手足搭乘X2後，據稱也受到類似傷害。其母親葛里爾（Artemis Greer）表示，六旗應為此感到羞愧，「我不知道這些人怎還能若無其事。」

根據CNN取得的一封電子郵件，一名醫師寫道，「依據我們專業判斷，這些需要透過緊急神經外科治療的嚴重腦傷，是患者搭乘X2時遭遇創傷性快速地加速與減速所造成。」根據KTLA電視台，X2自7月以來一直關閉，園方並未說明關閉原因，也未公開評論相關傷害事件。加州職業安全與健康單位正調查此事，拒絕透露更多細節。

該遊樂設施過去亦曾涉及兩起死亡事件。28歲的法里亞斯（Hilda Farias）2010年乘坐X2後死亡。醫師當時認為，她原本就存在腦部異常，可能因雲霄飛車的強烈刺激造成腦部傷害；2022年6月，大學剛畢業的22歲霍利（Christopher Hawley）亦搭乘X2，下車後僅數秒便失去意識，十小時後死亡。

與霍利一起搭乘的兄弟表示，他們在過程中頭部不斷受到撞擊，整個人被甩得「像布娃娃一樣」。家屬向園方提出非正常死亡訴訟。根據電腦斷層（CT），霍利因搭乘X2，出現災難性硬腦膜下出血（Subdural Hematoma）。其父告訴KTTV電視台，外科醫師將兒子的傷勢比喻為「嬰兒搖晃症後群（Shaken Baby Syndrome）」，表示X2「猛烈撞擊頭部，以至腦破裂。」

據悉，兩人的家屬後來均與園方達成和解，細節、和解金並未公開。

精華 FAQ

  • 訴訟指稱X2在高速翻轉與急遽加減速過程中，會讓乘客頭部反覆撞擊座椅，導致創傷性腦傷，且近兩年已累積超過百起相關案例。

  • 今年7月先後有2名遊客搭乘X2後出現危及生命的腦出血，均接受緊急神經外科手術，其中一人還曾失去意識並長期復原。

  • 報導提到X2曾涉及2010年1名28歲女子與2022年1名22歲男子死亡案件，家屬後來均與園方和解；六旗對最新訴訟暫未公開評論。

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