華裔候選人被罵「壞人、惡魔」還被轟「滾回中國」

劉龍珠19日參加州長競選活動時，被罵「壞人、惡魔。」（記者邵敏／攝影）

「七八個人跟著我，辱罵我。」加州第49選區眾議員候選人劉龍珠24日指出，日前他參加一場競選活動時，遭遇言語及肢體騷擾，數人持續叫罵、跟隨，並拿走競選標牌。亞凱迪亞 市長鄭博仁表示也曾遇到類似事件，甚至有人罵他「滾回中國」。

劉龍珠回憶事發經過，19日下午3時左右，他在聖蓋博Mission Playhouse參加希爾頓（Steve Hilton）州長競選活動。當時他在場內就聽到外面有人爭吵、叫喊，等走到外面時，一名亞裔 女性對他叫罵。「對方罵我是壞人、惡魔，因為我支持川普總統和希爾頓。」

劉龍珠說，他當時並未爭辯，只是表示：「你有你的觀點，我有我的。我現在要離開，請不要跟著我。」但對方並未停止，繼續跟隨，後面還有七、八人跟隨並持續叫喊。「帶頭的女性為亞裔，是否華人無法確認，其餘大部分為白人。」看到對方還拿走自己的競選標牌，劉龍珠上前制止並表示要報警，但女子強勢回應：「你快打911，現在就報警。」

爭執過程中，劉龍珠感覺唾沫飛濺到身上，「我不能確認是這些人故意吐口水，還是激動說話時噴出唾沫。」幾分鐘後，警察到達現場，女子當場承認自己拿走競選標牌，但很快離開。

事發至今，劉龍珠表示正在收集更多證據，將依法追究到底。他表示，無論最後檢察官如何處理、法官作出什麼決定，都會尊重，但希望案件按照法律程序完整處理。他說，堅持報案追究，不只針對個人遭遇，也希望讓其他人在遇到類似情況時知道可以報警、尋求法律協助。

劉龍珠還指出，參選以來，車輛曾兩次被砸，但車內財物並未丟失。其中一次發生在羅蘭岡，當時他在餐館內與支持者討論競選及公共安全議題，離開餐館後發現車窗被砸，車內手機、衣物卻沒有被拿走。他認為，兩起砸車事件與單純偷竊不同，可能涉及針對競選活動的威脅。

鄭博仁也表示，他參政以來也有類似經歷，甚至有人罵他「不是美國人，滾回中國去」，也曾有人拿走競選標牌。鄭博仁認為，無論政治立場如何，都不應出現類似暴力行為，包括語言暴力；他指出，不少人目睹這些行為，特別是華人可能因此害怕，不敢投票、參與政治，事實上更應勇敢站出來，投出自己的一票。擁有40年執法經驗的Burton Brink，正角逐2026年亞市第二選區市議員。他當天指出，人人都有抗議和表達不同政見的權利，但騷擾、恐嚇以及幹擾競選，就是越過界線。

劉龍珠24日在蒙特利公園市舉行造勢活動，多位民選官員及社會各界人士到場聲援，痛斥政治暴力，指出政治立場不同不應成為攻擊他人的理由。發言者列舉多起案例，包括學生因政治立場遭到攻擊、政治人物公開活動受騷擾等，與會者呼籲南加社區團結，透過投票等民主方式表達政治訴求。

多位民選官員及各界人士到場聲援，指出政治立場不同不應成為攻擊他人的理由。（記者邵敏／攝影）

劉龍珠24日在蒙特利公園市召開新聞發布會。（記者邵敏／攝影）

與會者呼籲南加社區團結，透過投票等民主方式表達政治訴求。（記者邵敏／攝影）