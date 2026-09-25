按摩加碼「快樂結局」 華女業主涉賣淫落網

49歲華女陳君涉嫌容許按摩店內提供色情服務並從中牟利，面臨兩項五級重罪初步指控。（取自印第安納州警方資料）

印第安納州 一家按摩店涉嫌在按摩後向顧客提供俗稱「快樂結局」的性服務，引起警方注意。據FOX59報導，警方經數月調查及兩度安排線民臥底蒐證後，日前逮捕49歲華女業主陳君（Jun Chen，音譯），指她涉嫌容許店內提供色情服務並從中牟利。她面臨促進賣淫 及腐敗商業影響兩項五級重罪（Level 5 Felony）初步指控，目前關押在德拉瓦縣（Delaware County）監獄，保釋金10萬元。

根據法院文件，陳君住在Albany，在Muncie市的3112 N. Granville Avenue經營按摩店，該店曾以Han's Spa等不同名稱營業。Muncie警方過去數月陸續接獲投訴，指店內疑似涉及性交易，因而展開調查。警方期間曾攔下一名剛離店的男子詢問，對方表示，他接受按摩後曾多次被詢問是否需要俗稱「快樂結局」額外服務。

警方8月20日安排線民進店臥底。法院文件顯示，線民也被詢問是否需要額外服務，並支付160元接受按摩及性服務；8月24日，同一名線民再次進店，文件稱當時有兩名女子觸碰其生殖器。警方隨後持續監視，確認陳君為業主，並於16日逮捕她，同時持搜索令搜查她在Albany的住家。執法人員據稱在她臥室衣櫥內的保險箱，找到警方先前交給線民用於臥底交易的部分款項。

警方認為，陳君明知或故意容許店內發生賣淫活動，並從中獲利。她被捕後要求律師協助。截至FOX59報導發布時，檢方尚未正式起訴，目前所列罪名均屬初步指控。調查人員另發現，陳君有一張由移民暨海關執法局（ICE）發出的有效拘捕令，但法院文件指出，該拘捕令與本案無關。

印第安納州Muncie一家按摩店涉嫌提供色情服務，警方經數月調查後逮捕華女業主陳君。（取自Google Maps）