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女性體育領導力研究院成立 推青少年培育

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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研究院創辦人兼主席杲航（前排右四）與現場嘉賓及市長代表合影留念。（主辦單位提供）
研究院創辦人兼主席杲航（前排右四）與現場嘉賓及市長代表合影留念。（主辦單位提供）

美國女性體育領導力研究院（以下簡稱研究院）18日在Oak Crest Academy舉行成立暨「青少年體育領導力與健康成長計畫」啟動活動，並與校方簽署青少年發展合作備忘錄，透過體育活動、團隊任務及導師支持，培養學生運動習慣及領導能力。

活動由研究院秘書長董智豪主持。Oak Crest Academy將成為研究院首所合作學校。

研究院創辦人兼主席杲航表示，計畫構想來自她過去在中國「飛燕計畫」擔任核心發起人之一的經驗，曾參與訓練體系、教師支援方案設計，並協助錄製指導影片，幫助缺乏體育專業背景的偏鄉教師開展訓練。

首期試點將參考飛燕計畫14周訓練周期、每周至少兩次、每次20分鐘的模式，實際頻率及內容，則依合作學校需求調整，內容包括學生輪流帶領熱身、執行團隊任務、協助低年級學生等。研究院也將職業探索、家校溝通納入項目，運用人工智慧協助製作雙語教材及整理出勤與學生回饋，訓練指導與學生照護仍由專業人員負責。當天並舉行人工智慧教育圓桌討論，來自教育、科技及職業發展領域嘉賓，就AI輔助學習、體育活動中的信心與領導力培養，以及學生隱私等議題交換意見。

研究院表示，將以學生出勤、持續參與、運動習慣，以及學生、教師和家庭回饋作為階段性評估依據，逐步調整訓練手冊、教師支援資料及活動流程，並在首個校園試點累積經驗後，探索與奇諾地區其他學校及學區合作的可能性。

活動當天獲加州參議員Eloise Gómez Reyes、Sasha Renée Pérez、Bob Archuleta，州眾議員Michelle Rodriguez，波莫那市議員Nora Garcia及鑽石吧市議員周柏華辦公室提供表彰；聯邦眾議員趙美心及洛杉磯縣政委員蘇麗絲辦公室也提供表彰證書。

杲航（Hang Gao，右一）出席「青少年體育領導力與健康成長計畫」啟動活動。（...
杲航（Hang Gao，右一）出席「青少年體育領導力與健康成長計畫」啟動活動。（主辦單位提供）

研究院秘書長董智豪（Lawrence Dong）在活動現場致詞。（主辦單位提供）
研究院秘書長董智豪（Lawrence Dong）在活動現場致詞。（主辦單位提供）

杲航（Hang Gao）在活動中分享她推動青少年體育領導力計畫的經驗。（主辦單位...
杲航（Hang Gao）在活動中分享她推動青少年體育領導力計畫的經驗。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 研究院在Oak Crest Academy舉行成立暨計畫啟動活動，並與校方簽署合作備忘錄。Oak Crest Academy成為首所合作學校，將先行試辦青少年體育領導力與健康成長計畫。

  • 計畫參考飛燕計畫14周、每周至少2次、每次20分鐘的模式，並依學校需求調整。內容包括學生輪流帶領熱身、團隊任務、協助低年級學生，以及職業探索與家校溝通。

  • 研究院以AI協助製作雙語教材、整理出勤與學生回饋，但訓練指導與學生照護仍由專業人員負責。成效將看出勤、持續參與、運動習慣及師生家庭回饋，再逐步調整流程。

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