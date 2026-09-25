Gyration健身中心匹克球館 10月免費開放

核桃市Gyration健身中心匹克球館將從10月1日至10月31日，推出為期一個月的免費開放試運行，誠摯邀請核桃市、鑽石吧以及周邊地區居民前往體驗。（Gyration健身中心）

核桃 市Gyration健身中心（Gyration Fitness Center）匹克球館將從10月1日至10月31日推出為期一個月的免費開放試運行，誠摯邀請核桃市、鑽石吧 以及周邊地區居民前來體驗匹克球運動，享受健康、活力與社區交流的樂趣。

Gyration健身中心負責人古紹崙（Allen Ku）表示，舉辦此次免費試營運活動，是希望讓社區居民認識匹克球這項兼具運動性、趣味性與社交性的活動，並提供一個安全、友善且適合不同年齡層參與的運動環境。無論是匹克球初學者，或已有經驗的球友，都歡迎在試營運期間前來體驗。

健身中心試營運期間開放時間為每周二至周日，上午9時至晚上9時，周一休館。場地採「先到先得」方式開放，無需提前預約。球場的所有使用者和運動參與者，均須先到該健身中心官方網站 www.gyrationfitness.com完成註冊，並簽署責任豁免書後方可入場使用。

Gyration Fitness Center誠摯邀請社區居民把握試營運期間，邀請家人與朋友一同前來，體驗匹克球運動的樂趣。Gyration健身中心地址：20657 Valley Blvd. Walnut CA 91789。更多活動詳情及註冊資訊，請瀏覽www.gyrationfitness.com。