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響尾蛇頻繁出沒院落 東谷華人防範

記者啟鉻／河濱報導
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南加東谷市（Eastvale）近日有居民在自家院落驚見疑似響尾蛇，擔心遭毒蛇咬傷...
南加東谷市（Eastvale）近日有居民在自家院落驚見疑似響尾蛇，擔心遭毒蛇咬傷，甚至不敢再穿拖鞋進入車庫或院子。（Robert Zhang提供）

加州東谷市近日有華人居民在自家院落驚見疑似響尾蛇，分享到鄰里群組，提醒注意安全。有華人看到照片後，不敢再穿拖鞋進入車庫或院子。而南加近期溫度異常，響尾蛇出沒頻繁。

東谷市華人居民Robert Zhang表示，他的鄰居23日凌晨發現院落出現一條蛇，隨即拍下照片並分享到社區群組。他看到照片後相當緊張，擔心蛇有毒，因此進出車庫及院子時，都不敢再穿拖鞋，以免一不小心遭蛇咬傷。他也提醒鄰居外出時多加注意，尤其夜間更應留意腳下及庭院角落。

在內陸地區居住數十年的奇諾市居民邱啟宜，看到Robert提供的照片後，認為照片中的應是響尾蛇。他表示，雖然內陸地區生態環境較適合蛇類活動，但響尾蛇出現在居民住宅院落仍不算常見。

邱啟宜說，他家的院落偶爾也會看到蛇，但多數不是毒蛇，此外還經常有各種小動物「光顧」，甚至會偷吃家中的蔬菜水果。他認為，遇到這類小動物，能夠驅離就盡量驅離。如果無法處理，可尋求動物管制單位等專業人員協助，避免居民自行捕捉發生意外。

他提醒，居民平時應經常整理庭院，清除堆積木材、廢棄物及雜物，並適時修剪草坪，減少蛇類及其他小動物可以藏身的空間。如果在院子裡發現響尾蛇，邱啟宜表示，最重要的是保持距離，不要自行靠近或試圖捕捉。若蛇停留在安全距離外，可嘗試利用水管噴水將其驅離，如果蛇沒有離開，或位置靠近住宅、車庫及兒童活動區域，最好請專業人員處理，避免因自行驅蛇遭到攻擊。

類似情況近期也發生在南加州其他地區。KTLA電視台報導，8月初左右，卡拉巴薩斯市（Calabasas）一居民在後院發現響尾蛇，而且蛇就躲在兒童玩具附近。所幸當時孩子不在家，洛杉磯縣消防員接獲報案後趕到現場，使用捕蛇器將響尾蛇捕獲。

加州漁獵局（ CDFW）指出，加州目前有七種響尾蛇。提醒居民，戶外活動時穿著結實的靴子及寬鬆長褲，在灌木叢或雜草區不要穿涼鞋、拖鞋；健行時盡量走經常有人使用的步道，避免進入高草、雜草及茂密灌木區。坐下前也應先檢查岩石、樹樁及倒木周圍，使用睡袋或帳篷前應先抖開檢查。

CDFW特別提醒，如果不慎遭響尾蛇咬傷，應保持冷靜並迅速就醫，同時取下手表、戒指、鞋子等可能因腫脹造成束縛的物品。不要使用止血帶、冰敷，也不要用刀片切割傷口或用嘴吸取毒液，應儘快將傷者送往最近的醫療機構。

精華 FAQ

  • 因有居民在自家院落拍到疑似響尾蛇並分享到群組，讓不少華人感到緊張，擔心進出車庫或院子時被毒蛇咬傷，因此提高警覺並互相提醒。

  • 應先保持距離，不要自行靠近或徒手捕捉；若蛇在安全距離外，可用水管噴水驅離，若靠近住宅、車庫或兒童活動區，最好請專業人員處理。

  • 平時應穿結實靴子和長褲、避免涼鞋拖鞋，並整理庭院減少藏身處；若不慎被咬，要保持冷靜並迅速就醫，取下束縛物，且不可止血帶、冰敷或吸毒。

加州 南加 華人

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