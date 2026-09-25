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波莫那加州理工州大10月南瓜節接連登場 3萬南瓜迎客

編譯組／綜合報導
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波莫那加州理工州大一年一度南瓜節10月登場。訪客除了可以採摘南瓜，還可參加各式農...
波莫那加州理工州大一年一度南瓜節10月登場。訪客除了可以採摘南瓜，還可參加各式農業趣味活動、主題活動和萬聖節活動。（波莫那加州理工州大南瓜節官網）

波莫那加州理工州大（Cal Poly Pomona）下月將迎來一年一度的南瓜節（PumpkinFest），屆時將有3萬個大學自產的南瓜迎接訪客的到來。這節慶將展現豐富多姿的秋日特色，包括主題周末活動和萬聖節活動。

NBC Los Angeles電視台報導了今年南瓜節的詳情。節慶的舉行日期和時間為10月10日至31日的周末上午10點至晚上7點，在位於南大學路4102號的凱洛格農場（Kellogg Ranch，4102 S. University Drive）進行。

訪客可以採摘南瓜，參與體驗乾草騎車之旅、玉米迷宮、寵物農場、由古董拖拉機牽引的「乳牛小火車」、小農夫探索區、迷你玉米迷宮和向日葵田等活動。

今年的南瓜節也將推出主題周末活動。首先是10月10日至11日的「南瓜狂歡節」（Pumpkinzania），將有各種南瓜主題的活動、演示、展覽和手工藝品。

10月17日至18日則是「昆蟲節」，將有活體昆蟲展覽、教育演示及以昆蟲、農業、授粉昆蟲和生態系統為主題的活動。

10月24日至25日則有「原住民農業周末」，將會介紹原住民農業、飲食方式、文化及知識等的主題演示、展覽和簡介會。印第安部落使命團的聖曼努埃爾樂隊（San Manuel Band of Mission Indians）和波莫那加州理工大學的師生將參與其中。

大學人員稱，10月31日的「南瓜節下的萬聖節」（Halloween at PumpkinFest）主題活動，將會是整個南瓜節的最後環節，屆時除了南瓜節的常規項目外，還將有各種萬聖節主題的活動、手工藝品、演示、展覽和節慶服裝。

市集組織機構909 Open Market將在現場提供餐車和攤位。

一般門票包含遊樂項目。線上購票價為每人18元，另加手續費；現場購票價為每人22元，另加手續費。2歲以下兒童免費入場。

南瓜和寵物農場的飼料杯需另外購買。南瓜價格根據其大小和品種而定，從5元到25美元或以上不等；農場商店還將出售特色南瓜、葫蘆和巨型南瓜。

大學官方表示，到場停車是免費的；而南校區大道U號（Lot U on South Campus Drive）的停車場設有無障礙停車位，該處緊鄰節慶場地。

在10月的平日，該大學還會組織中小學生、童子軍和其他社區團體前往南瓜園進行實地考察活動。

購買門票或欲知更多資訊可到此網址了解：pumpkinfestival.cpp.edu。

精華 FAQ

  • 活動自10月10日至31日的週末上午10點到晚上7點舉行，內容包括採南瓜、乾草騎車、玉米迷宮、寵物農場、乳牛小火車與向日葵田等。

  • 主題周末包含10月10日至11日的南瓜狂歡節、10月17日至18日的昆蟲節、10月24日至25日的原住民農業週末，以及10月31日的萬聖節主題活動。

  • 線上票每人18元加手續費，現場票每人22元加手續費，2歲以下免費；停車免費，南瓜依大小與品種約5元至25美元以上，飼料杯需另購。

加州 南瓜 萬聖節

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