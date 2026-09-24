疑遭Zelle偷轉2000元 女業主要告銀行

南加一名女性業主質疑近2000元Zelle轉帳，她表示，這筆錢遭不法者以詐欺方式從她的美國銀行（Bank of America）企業帳戶轉出。圖為示意圖，非當事人。（取自美國銀行官網）

南加 一女性業主正努力追回2000元錢，聲稱這筆錢遭不法者以詐欺方式從她的美國銀行（BOA）企業帳戶轉出。她也稱，正考慮將美國銀行告上小額法庭。

NBC電視新聞報導。20多年前，布班克市居民考克絲（Karleen Cox ）開設了一家物理治療診所，並在美國銀行開立小型企業銀行帳戶。事情始於今年6月1日，她發現一筆可疑交易：總額近2000美元的款項，透過Zelle轉給Julia MacFarland。她表示，從未授權這些轉帳，也完全不知道Julia MacFarland是誰。

根據銀行記錄，考克絲過去主要使用Zelle收取患者付款。當她進一步調查這些交易時，發現美國銀行其實在成功轉帳的前一天，已封鎖多筆匯往同一收款人的轉帳嘗試。她進一步發現，與該收款人相關的一個電話號碼，竟被新增到她銀行帳戶的授權使用者。

網路安全專家檢視與這些爭議交易相關的紀錄後表示，這起案件有多項「不尋常」之處。在兩筆成功轉帳前，銀行曾多次封鎖匯款給同一收款人，而該收款人此前未曾收到考克絲的款項。專家指出，考克絲帳戶過去主要用來收款，「這一點本身就是警訊」。銀行可以透過檢視帳戶交易紀錄，以及其反欺系統偵測到的資訊，判斷這些異常。

考克絲表示，她發現問題後立即向美國銀行舉報她認為是詐欺的交易，並多次要求銀行重新檢視調查結果。不過，她分別收到銀行寄出的6月9日、6月15日及7月15日信件，內容措辭完全相同。信中寫道：「調查發現，相關交易是透過一台與過去有效帳戶活動相符的裝置完成。」

當考克絲再向美國銀行詢問時，銀行告知，案件將第四度重新調查。然而，三周後，她再次收到銀行拒絕理賠的通知。她說：「我不明白為什麼他們看不出來來，我使用這個帳戶已20年，他們應該可以發現，這種交易模式與平時活動不一致。」

考克絲表示，這筆損失對她的物理治療診所而言並非小事。她說，對美國銀行來說，2000元可能不算什麼，但她是小型企業，2000元可能就是員工的薪資。丟失的影響非常大。

9月22日，美國銀行向媒體確認，考克絲的案件目前已正式結案。

考克絲則表示，為支付員工薪資，她最後不得不貸款周轉。目前，她正考慮將美國銀行告上小額錢債法庭（Small Claims Court），試圖追回這筆款項。