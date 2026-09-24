疑遭Zelle偷轉2000元 女業主要告銀行
南加一女性業主正努力追回2000元錢，聲稱這筆錢遭不法者以詐欺方式從她的美國銀行（BOA）企業帳戶轉出。她也稱，正考慮將美國銀行告上小額法庭。
NBC電視新聞報導。20多年前，布班克市居民考克絲（Karleen Cox ）開設了一家物理治療診所，並在美國銀行開立小型企業銀行帳戶。事情始於今年6月1日，她發現一筆可疑交易：總額近2000美元的款項，透過Zelle轉給Julia MacFarland。她表示，從未授權這些轉帳，也完全不知道Julia MacFarland是誰。
根據銀行記錄，考克絲過去主要使用Zelle收取患者付款。當她進一步調查這些交易時，發現美國銀行其實在成功轉帳的前一天，已封鎖多筆匯往同一收款人的轉帳嘗試。她進一步發現，與該收款人相關的一個電話號碼，竟被新增到她銀行帳戶的授權使用者。
網路安全專家檢視與這些爭議交易相關的紀錄後表示，這起案件有多項「不尋常」之處。在兩筆成功轉帳前，銀行曾多次封鎖匯款給同一收款人，而該收款人此前未曾收到考克絲的款項。專家指出，考克絲帳戶過去主要用來收款，「這一點本身就是警訊」。銀行可以透過檢視帳戶交易紀錄，以及其反欺系統偵測到的資訊，判斷這些異常。
考克絲表示，她發現問題後立即向美國銀行舉報她認為是詐欺的交易，並多次要求銀行重新檢視調查結果。不過，她分別收到銀行寄出的6月9日、6月15日及7月15日信件，內容措辭完全相同。信中寫道：「調查發現，相關交易是透過一台與過去有效帳戶活動相符的裝置完成。」
當考克絲再向美國銀行詢問時，銀行告知，案件將第四度重新調查。然而，三周後，她再次收到銀行拒絕理賠的通知。她說：「我不明白為什麼他們看不出來來，我使用這個帳戶已20年，他們應該可以發現，這種交易模式與平時活動不一致。」
考克絲表示，這筆損失對她的物理治療診所而言並非小事。她說，對美國銀行來說，2000元可能不算什麼，但她是小型企業，2000元可能就是員工的薪資。丟失的影響非常大。
9月22日，美國銀行向媒體確認，考克絲的案件目前已正式結案。
考克絲則表示，為支付員工薪資，她最後不得不貸款周轉。目前，她正考慮將美國銀行告上小額錢債法庭（Small Claims Court），試圖追回這筆款項。
受害者是南加州布班克市的物理治療診所業主 Karleen Cox。她稱自己美國銀行企業帳戶內，約有近2000元款項遭不法者透過 Zelle 轉走。 她發現銀行在成功轉帳前一天，曾多次阻擋匯往同一收款人的交易；而且該帳戶平時主要用來收患者付款，這種突然的大額轉出與既有模式明顯不符。 銀行多次重查後仍認定交易是從與過去有效帳戶活動相符的裝置完成，並於9月22日表示案件已正式結案。Cox則考慮提起小額法庭訴訟追討損失。
精華 FAQ
受害者是南加州布班克市的物理治療診所業主 Karleen Cox。她稱自己美國銀行企業帳戶內，約有近2000元款項遭不法者透過 Zelle 轉走。
她發現銀行在成功轉帳前一天，曾多次阻擋匯往同一收款人的交易；而且該帳戶平時主要用來收患者付款，這種突然的大額轉出與既有模式明顯不符。
銀行多次重查後仍認定交易是從與過去有效帳戶活動相符的裝置完成，並於9月22日表示案件已正式結案。Cox則考慮提起小額法庭訴訟追討損失。
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