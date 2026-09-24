輪胎被釘還能開？慢漏氣也應速處理

小李修車廠老闆李雲青提醒，胎壓警示燈亮起後，駕駛應盡快檢查輪胎並查明原因。（記者張庭瑜／攝影）

汽車輪胎遭釘子刺入後，即使沒有立即洩氣，也不能只靠反覆打氣繼續行駛。南加州 小李修車廠老闆Scott李表示，胎壓警示燈亮起後，駕駛應盡快在安全地點檢查輪胎；若是釘子造成慢漏氣，也應及早處理。輪胎能否修補及採取何種方式，須視受損位置而定。

Scott李表示，目前較新款車輛一般配有胎壓監測系統（TPMS），儀表板出現警示，代表至少一個輪胎可能胎壓不足。駕駛應就近尋找安全地停車，在陰涼處查看輪胎是否明顯變扁，並留意有無漏氣聲。部分車輛可直接顯示各輪胎胎壓，「若胎壓仍在20 PSI以上，輪胎外觀沒有明顯異常，也聽不到漏氣聲，可小心駛往附近修車廠補胎或換胎」。

有些車主發現輪胎慢慢變扁，覺得自行打氣就能繼續使用。Scott李指出，這種情況多半是「慢漏氣」，原因是釘子仍卡在輪胎上，暫時堵住破口，使空氣流失速度較慢，也容易讓駕駛誤以為問題不嚴重。但只要存在漏氣點，就應找機會進廠處理；反覆充氣只能暫時維持，無法排除漏氣原因。

輪胎能否修補，要視受損位置而定。Scott李表示，若破口靠近輪胎邊緣，修補難度及技術要求較高。補胎也有從外部或內部處理等不同方式，內補須將輪胎卸下並與鋼圈分離後再修補。他建議重新安裝後進行動平衡，因為輪胎與鋼圈分離後平衡會跑掉。

他指出，目前部分新車已不再配置備胎，原本放置備胎的空間被電池占用，一旦輪胎完全失去胎壓，可採取的應急方式較少。車主下次更換輪胎時，可考慮防爆胎（Run-flat tire）。防爆胎即使失去胎壓，胎壁仍具有一定支撐能力；一般輪胎胎壁較薄，完全失去胎壓後可能塌陷，若繼續行駛，鋼圈持續碾壓輪胎，恐進一步造成胎壁破損。

Scott李提醒，加州路況相對單純，外州遇到下雨或下雪時差異更大，更需注意輪胎狀況。胎壓過低也會改變輪胎與路面的正常接觸狀態，轉彎抓地力不足，並增加胎側磨損。

他建議駕駛養成查看儀表板的習慣，胎壓警示燈亮起時，不要因車輛暫時仍能行駛便置之不理，應查明是哪個輪胎及何種原因造成胎壓異常。

輪胎遭釘子刺入後可能形成慢漏氣，即使胎壓未立即大幅下降，仍應盡快送修。（記者張庭瑜／攝影）