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超低價引客再稱換零件不斷加價 長者修車庫門花4000元

記者子為／綜合報導
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消費者權益人士警告，部分業者利用超低價廣告吸引顧客上門，再以更換零件為由不斷加價...
消費者權益人士警告，部分業者利用超低價廣告吸引顧客上門，再以更換零件為由不斷加價。圖為示意圖。（記者子為╱攝影）

簡單保養車庫門，卻收五位數帳單？消費者權益人士警告，部分業者利用超低價廣告引客，再以更換零件為由不斷加價；若消費者未先取得列明全部費用的書面估價單，事後往往難以追討。

ABC 7電視台報導，南加州伍蘭岡（Woodland Hills）的Debbi Thompson，日前收到簡訊廣告，宣稱僅需97元便可為車庫門進行檢查與保養。她原以為只是一次例行服務，技師到場後卻向她推銷多項維修及零件更換，最後帳單高達4000元，約為全美車庫門維修平均費用的四倍。

「我只是想保養車庫門，最後卻花掉4000元，實在不敢相信會落入這種騙局。」Thompson表示，事件令她既懊惱又難堪。

89歲的聖克里門（San Clemente）居民Paul Wexler也有類似遭遇。他出租房屋的車庫門故障後，透過網路找到一個800號開頭的免付費電話並聯絡維修。工人到場後，幾乎更換除車庫門本身以外的所有零件，帳單達1萬2000元。Wexler說，車庫門確實修好了，「但絕對不值1萬2000美元」。

洛杉磯及矽谷商業改進局（Better Business Bureau）總裁兼執行長Steve McFarland指出，車庫門維修費用過高是常見投訴。部分業者最初只提供口頭報價，施工後費用便一路攀升，消費者原以為只需100元的小修理，最後可能變成數百甚至數千元。

商業改進局指出，Thompson與Wexler共同犯下的錯誤，是在未取得列明全部項目及收費的書面估價單前，便同意業者施工。兩人其後均對信用卡帳單提出爭議，但未能成功追回款項。

Thompson說，97元促銷簡訊來自一家自稱本地車庫門維修業者的公司，但完工後收到的發票，卻來自另一家公司。對方受詢時又自稱只是電話服務中心。她的信用卡最終被一家名為24-7 Garage Door Service的公司扣款，而Wexler的發票與信用卡紀錄也出現相同公司名稱。

Wexler一度準備向小額索賠法庭提告，卻發現帳單所列地址是假的，也找不到業者執照號。Thompson同樣無法確認公司的實際營業地址及合法身分，因此連應向哪一家公司追究都無法確定。

商業改進局提醒，消費者應留意多項警訊，包括公司名稱過於籠統、地址虛假、只留下電話或電郵、廣告價格低得異常，以及技師到場後不斷施壓、要求立即同意更多高價維修。

即使車庫門突然故障，屋主也不應匆忙授權施工。消費者可先要求業者提供完整書面估價單，確認公司名稱、地址及執照資料，並透過商業改進局查詢評價與投訴紀錄；若情況允許，也應向多家業者詢價。

精華 FAQ

  • 業者先以97元等超低價廣告吸引顧客，再到場後以更換零件、追加維修名目不斷加價，讓原本的小保養變成數千甚至上萬元帳單。

  • Debbi Thompson原以為只做例行保養，最後被收4000元；89歲的Paul Wexler則因車庫門故障，帳單高達1萬2000元，遠超一般維修行情。

  • 商業改進局建議先取得列明全部項目的書面估價單，確認公司名稱、地址與執照，查詢BBB評價和投訴紀錄，並在可能時向多家業者比價。

加州 洛杉磯

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