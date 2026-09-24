藏身車備胎凹槽 中國男偷渡被逮 協助闖關美司機也被抓

中國男藏身汽車後備箱的備胎凹槽內，試圖在入境口岸闖關，被CBP查獲。（示意圖取自CBP）

一中國籍男子為進入美國，日前藏身汽車後備箱的備胎凹槽內，他試圖從聖地牙哥 San Ysidro入境口岸闖關，最終被海關暨邊境保護局（CBP ）查獲。據悉，男子支付6萬元偷渡 費給一名美國司機，兩人均被逮捕。

據SanDiegoRed報導，這起偷渡事件發生於9月15日，涉案男為美國公民Antonio Jimenez-Reyez，他在San Ysidro入境口岸遭逮捕，罪名為「以金錢利益帶入外國人」。

起訴書顯示，CBP官員在Jimenez-Reyez駕駛的Jeep Cherokee汽車內，發現一名來自中國的無證客，就藏在車尾後方的備胎凹槽內，當時Jimenez-Reyez正駕車準備進入美國。聯邦當局資料指出，該中國籍男子為偷渡進入美國，支付近6萬元。檢方並未在公告中發布該偷渡男子的姓名、年齡等資料，也未提及他當時藏身之處非常狹窄，身體健康是否受影響。

同一天，墨西哥籍人士José Camarillo De La Torre也在San Ysidro口岸被捕。CBP在他駕駛的Dodge Ram皮卡車內，發現超過122磅芬太尼（fentanyl），他被控走私管制藥品。9月16日，美國公民Jocelyn Felix在同一口岸被捕。執法人員在她駕駛的Nissan Versa轎車內，發現近86磅可卡因（Cocaine），她面臨聯邦走私管制藥品的指控。

San Ysidro口岸是美墨邊境最繁忙陸路邊境口岸之一，也是連接聖地牙哥與墨西哥蒂華納（Tijuana）的主要通道。聯邦檢察官辦公室表示，該地區涵蓋聖地牙哥和帝王縣，與墨西哥接壤，擁有140英里的邊境線。

CBP此次公告共列出當周132起與邊境相關案件，包括涉嫌以金錢利益帶人非法入境、遭遣返後再次非法入境，以及毒品走私等。