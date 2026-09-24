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設計師揭密打造庭院7個小技巧 省錢更高級

記者啟鉻／綜合報導
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專家指出，真正讓一座庭院顯得有質感的，往往不是昂貴的材料，而是比例、材質、色彩及...
專家指出，真正讓一座庭院顯得有質感的，往往不是昂貴的材料，而是比例、材質、色彩及細節是否經過整體考量。建議七個設計小技巧，或許能為庭院改造提供一些靈感。（記者啟鉻／攝影）

園藝及庭院設計專業平台Gardens Illustrated資訊，真正讓一座庭院顯得有質感的，往往不是昂貴材料，而是比例、材質、色彩及細節是否經過整體考量。以下七個設計小技巧，或許能為庭院改造提供靈感。

1、戶外家具也講究質感

戶外家具不妨比照室內家具挑選方式，不要只考慮實用性，也要注意造型與材質。避免選擇過於深色或笨重的家具，木質家具能為庭院增加溫潤感；細緻的金屬家具則可呈現現代風格。如果空間允許，訂製家具也是提升庭院特色的方法之一。

2、大型花盆更顯大器

花盆是庭院設計中容易被忽略的細節。設計師普遍認為，與其在庭院中擺放許多小花盆，不如選擇數個尺寸較大的花盆，整體看起來更有規劃感。大型花盆不僅能容納更多植物，植物根部也有更充足生長空間，而且相對不需要頻繁澆水。

3、善用天然及再生材料

庭院重新鋪設地面或建造圍籬時，可以優先考慮天然、當地或再生利用材料。經過歲月洗禮的天然石材，往往比過於嶄新的材料更能融入周圍環境。庭院材料最好看起來就像「原本屬於這片景觀」。為了庭院增添獨特的歷史感，除大型建材，舊式澆水壺等小型復古物件，均能為庭院增加歲月感。

4、植栽要豐滿，不要小氣

專家表示，如果庭院擁有大面積的草坪或石板鋪面，兩者之間的植栽區也應該夠寬，而不是只留下細細一條花圃。不要將鋪面一路延伸到房屋外牆、圍籬或牆壁，而應預留一些空間種植植物。牆面或圍籬與鋪面之間增加植栽帶，可以柔化原本生硬的線條，也能自然銜接不同區域，同時提供攀爬植物生長的空間。

5、打造有特色的庭院邊界

圍籬及樹籬不只是庭院的「終點」，也可以成為景觀設計的一部分。設計師建議，可以利用不同材質、色彩及植物，弱化庭院的明確界線，甚至營造庭院向遠處延伸的視覺效果。

6、把收納空間藏起來

庭院中的工具棚及儲藏空間雖然實用，卻不應成為進入庭院後第一眼看到的景物。設計師表示，經過完整規劃的庭院，很少會讓收納空間直接暴露在主要視線中，通常會利用植栽、樹籬或格柵加以遮掩。

7、柔和燈光營造氛圍

燈光是決定庭院夜間氛圍的重要元素。強烈的探照燈或許具有防盜作用，但刺眼的光線不一定讓人願意在黃昏後留在戶外，還可能干擾庭院周圍的野生動物。如果計畫安裝固定式照明，則應選擇柔和、不刺眼的燈光，並設定定時關閉功能，在屋主就寢後自動熄燈。

精華 FAQ

  • 重點不在昂貴材料，而是比例、材質、色彩與細節是否統一協調；只要整體感做好，即使以平價素材，也能呈現更高級、耐看的庭院效果。

  • 大型花盆比一堆小盆更有規劃感，也能提供植物更好的根系空間；豐滿植栽帶則可柔化硬質鋪面與牆邊線條，讓庭院看起來更自然完整。

  • 燈光宜選柔和不刺眼的固定式照明，並可設定定時關閉；工具棚與儲藏空間則應用植栽、樹籬或格柵遮掩，避免破壞主要視線與整體美感。

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