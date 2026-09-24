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洛杉磯縣西尼羅疫情升溫 今年已100例、5死

記者楊青／綜合報導
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洛杉磯縣和聖蓋博谷地區西尼羅病毒感染病衝上將近10年最高峰，公衛部門提醒民眾蚊蟲...
洛杉磯縣和聖蓋博谷地區西尼羅病毒感染病衝上將近10年最高峰，公衛部門提醒民眾蚊蟲傳佈尖峰季節尚未結束，應立即採取防蚊措施。（SGV Mosquito）

洛杉磯縣西尼羅病毒（West Nile Virus）疫情持續升溫，縣公共衛生局21日通報，截至17日，全縣今年已確認100宗感染病例，其中94人住院治療，並已有5人死亡。聖蓋博谷多個華人聚居城市出現病例。公衛局警告，目前仍處於西尼羅病毒傳播高峰期，蚊蟲季尚未結束，民眾應立即採取防蚊措施。

縣公衛局表示，今年截至目前的100例感染數量，是近10年來在蚊蟲季特定時間點所見的最高病例數，疫情走勢令人關注。2017年最高峰期，洛縣全年共有268例西尼羅病毒感染，224人住院、27人死亡；2015年更曾出現300例感染。

公衛局指出，實際未報或症狀較輕的感染病例可能更多。目前報告的幾乎全部屬於嚴重病例，患者多出現影響腦部或脊髓的神經系統疾病，絕大多數需要住院治療。

華人密集的聖蓋博谷多個城市近期已出現陽性蚊蟲，截至9月14日，轄區內已發現139個西尼羅病毒陽性蚊蟲樣本。其中西柯汶那累計15個、柯汶那14個、蒙特利公園和羅斯密各10個、阿罕布拉九個、天普八個；波莫那和西朋地谷各六個，聖蓋博五個，格蘭杜拉和聖迪瑪斯各四個，核桃市今日也首次驗出陽性蚊蟲樣本。

公衛局提醒，西尼羅病毒是由受感染蚊蟲叮咬傳播。蚊蟲會在溫暖季節大量活動，而洛縣的高峰蚊蟲季一般從6月至11月。建議民眾首先清除住家周圍所有積水，包括花盆托盤、鳥浴盆、桶子、玩具、舊輪胎以及游泳池蓋上的積水。雨桶、水桶等儲水容器應加蓋；沒有蓋子的容器，可使用孔洞小於成蚊大小的網罩。游泳池、Spa也應保持清潔並正常維護，泳池蓋上的積水則應及時排除，避免蚊蟲進入室内。

西尼羅病毒感染後，多數人沒有明顯症狀，約20%感染者會出現發燒、頭痛、身體或關節疼痛、嘔吐、腹瀉及皮疹等症狀。一旦出現重症，應立即就醫。

精華 FAQ

  • 截至17日，洛縣今年已確認100宗感染病例，其中94人住院、5人死亡，且多數屬嚴重神經系統病例，顯示疫情仍在升溫。

  • 聖蓋博谷多個城市已出現陽性蚊蟲，包括西柯汶那、柯汶那、蒙特利公園、羅斯密、阿罕布拉、天普等，核桃市也首次驗出陽性樣本。

  • 公衛局建議立即清除住家周圍積水，並為雨桶、水桶加蓋；游泳池與Spa要保持清潔維護，避免蚊蟲孳生與進入室內。

洛杉磯 疫情 洛縣

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