世報銀髮樂齡展 免費義診、講座、抽獎一次滿足

世報銀髮樂齡展來了，提供多場講座和免費義診服務。圖為此前世報銀髮樂齡展吸引諸多民眾參與。（本報資料照）

世界日報 主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於10月17日在洛僑中心，以及11月14日在哈仙達岡社區中心熱鬧舉行，活動時間為上午10時至下午3時。今年活動結合健康講座、健保資訊、園藝教學、旅遊分享，以及免費義診服務，現場並備有500份伴手禮於開場時發放(先到先得，送完為止)，以及好禮大抽獎等環節，活動免費參加、免費停車、無須報名，歡迎民眾共襄盛舉。

今年活動的講座主題豐富且實用，其中包括SCAN Health Plan、駿熹醫療保險 服務公司(JAR Insurance)和福樂紀念公園等多家保險公司為民眾分析來年保險新制與權益。除此之外，角聲醫療中心將於洛僑中心的活動現場設置免費義診服務區，提供民眾基本健康檢測的免費諮詢(上午10時至中午12時)。

為緩解民眾聽講座疲勞，每場講座之間將穿插好禮大抽獎環節，獎項豐富實用，讓民眾在吸收實用知識之餘，也能收穫滿滿驚喜。活動現場除精彩講座與豐富獎品外，也設有多家廠商攤位，解析最新健保知識，提供民眾免費諮詢服務，打造兼具教育與互動的樂齡盛會。

活動免費參加、免費停車。洛僑中心地址： 9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731; 哈仙達岡社區中心地址: 1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線323-268-4982分機600。