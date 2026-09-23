世報銀髮樂齡展 免費義診、講座、抽獎一次滿足
世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於10月17日在洛僑中心，以及11月14日在哈仙達岡社區中心熱鬧舉行，活動時間為上午10時至下午3時。今年活動結合健康講座、健保資訊、園藝教學、旅遊分享，以及免費義診服務，現場並備有500份伴手禮於開場時發放(先到先得，送完為止)，以及好禮大抽獎等環節，活動免費參加、免費停車、無須報名，歡迎民眾共襄盛舉。
今年活動的講座主題豐富且實用，其中包括SCAN Health Plan、駿熹醫療保險服務公司(JAR Insurance)和福樂紀念公園等多家保險公司為民眾分析來年保險新制與權益。除此之外，角聲醫療中心將於洛僑中心的活動現場設置免費義診服務區，提供民眾基本健康檢測的免費諮詢(上午10時至中午12時)。
為緩解民眾聽講座疲勞，每場講座之間將穿插好禮大抽獎環節，獎項豐富實用，讓民眾在吸收實用知識之餘，也能收穫滿滿驚喜。活動現場除精彩講座與豐富獎品外，也設有多家廠商攤位，解析最新健保知識，提供民眾免費諮詢服務，打造兼具教育與互動的樂齡盛會。
活動免費參加、免費停車。洛僑中心地址： 9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731; 哈仙達岡社區中心地址: 1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線323-268-4982分機600。
活動將於10月17日在洛僑中心、11月14日在哈仙達岡社區中心舉行，時間皆為上午10時至下午3時。現場免費入場、免費停車，且無須報名。 活動內容包含健康講座、健保資訊、園藝教學、旅遊分享，以及多家廠商提供的免費諮詢服務。洛僑中心場次還設有角聲醫療中心的免費義診區。 主辦單位準備500份伴手禮於開場發放，採先到先得；各場講座之間也安排抽獎，獎品豐富實用。活動免費參加，建議及早到場以免錯過福利。
精華 FAQ
活動將於10月17日在洛僑中心、11月14日在哈仙達岡社區中心舉行，時間皆為上午10時至下午3時。現場免費入場、免費停車，且無須報名。
活動內容包含健康講座、健保資訊、園藝教學、旅遊分享，以及多家廠商提供的免費諮詢服務。洛僑中心場次還設有角聲醫療中心的免費義診區。
主辦單位準備500份伴手禮於開場發放，採先到先得；各場講座之間也安排抽獎，獎品豐富實用。活動免費參加，建議及早到場以免錯過福利。
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