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更衣室藏攝影機 公園主管偷拍23男

記者謝雨珊／綜合報導
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前加州州立公園主管Kevin Pearsall，被控在Bolsa Chica州立...
前加州州立公園主管Kevin Pearsall，被控在Bolsa Chica州立海灘救生總部男性員工更衣室內設置隱藏攝影機，涉嫌偷拍23名男子，並將部分裸露影像分享給他人。（加州州立公園）

涉嫌在漢庭頓灘（Huntington Beach）更衣室內偷拍裸身救生員的前加州州立公園橙縣海岸地區）總監Kevin Pearsall，9月21日上午出庭應訊。59歲的Pearsall被控在Bolsa Chica州立海灘救生總部男性員工更衣室內設置隱藏攝影機，涉嫌偷拍23名男子，並將部分裸露影像分享給他人。

檢方表示，Pearsall涉嫌拍攝的畫面涉及被害人的生殖器或臀部等裸露部位，其中三名受害者的裸照更被分享給其他人。加州州立公園調查後認定，Pearsall涉嫌在更衣室內放置偷拍設備，而該設備除了拍攝影像，也能錄下聲音。

案件於2025年7月曝光。一名加州州立公園警員當時在更衣室內發現一支USB隨身碟，橙縣地方檢察官辦公室後續確認該USB內含隱藏攝影機。

調查指出，涉案更衣室並非對外開放，僅供全職員工、季節性救生員、辦公室人員、維修人員及公園助理等工作人員使用。

目前Pearsall共面臨23項「秘密拍攝他人」輕罪指控、三項非法散布私人錄影的輕罪指控，以及五項竊聽重罪指控。

Pearsall於6月23日主動投案，當時警方已對他發出50萬元逮捕令。投案後，法官裁定讓他具結後獲釋。案件原訂8月6日進行提訊，但後來延期至9月21日。如果所有罪名均被定罪，Pearsall最高可能面臨18年8個月刑期，並在橙縣監獄服刑。

21日當天的提訊庭有至少13名涉嫌遭偷拍的受害者出席，他們由知名律師Gloria Allred代表。Allred在8月6日庭訊後曾表示，委託她代理的當事人感到「受到侵犯與背叛」。

兩名涉嫌受害者Richard Corey及Matthew Dawson也曾在8月6日出面說明情況。Corey表示，主管身為執法人員，原本代表著「最高程度的信任」，因此得知偷拍事件後，「真的讓人很受傷」。

Dawson則表示，由於員工被規定不得穿著制服上下班，必須在更衣室內更換衣物，而他們又被要求在更衣室後方換衣服，「而那正是攝影機所在的位置。」

Kevin Pearsall自1994年起任職於加州州立公園系統，並於2023年至2025年7月期間擔任總監（superintendent），該職位同時具有宣誓執法人員身分。調查期間，Pearsall被安排行政休假，之後便在調查進行期間提前退休。

精華 FAQ

  • 檢方指他在漢庭頓灘Bolsa Chica州立海灘救生總部的男性員工更衣室內設置隱藏攝影機，偷拍23名男子，影像內容多為生殖器或臀部等裸露部位。

  • 案件於2025年7月曝光，一名州立公園警員在更衣室內發現USB隨身碟，橙縣地檢署確認其中含隱藏攝影機；調查也認定設備可同時錄影與錄音。

  • 他目前面臨23項秘密拍攝他人輕罪、3項非法散布私人錄影輕罪及5項竊聽重罪；若全數定罪，最高可能被判18年8個月，並在橙縣監獄服刑。

橙縣 加州 州立公園

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