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趙美心：移民政策衝擊亞太裔

洛杉磯訊
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南加州亞美公義促進中心與日本美國國家博物館民主中心合辦「聚焦：亞太裔移民公義」研...
南加州亞美公義促進中心與日本美國國家博物館民主中心合辦「聚焦：亞太裔移民公義」研討會。聯邦眾議員趙美心（右三）與主辦單位及社區代表在活動現場合影。（主辦單位提供）

南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）與日本美國國家博物館（JANM）日前共同舉辦「聚焦：亞太裔移民公義」硏討會，邀請聯邦眾議員趙美心及社區合作夥伴，分析目前移民政策環境，以及其對亞太裔（AAPI）社區的影響。

AJSOCAL與JANM匯聚法律、政策、研究及社區領域的專家，協助社區更清楚了解近期移民政策的變化。活動同時介紹 AJSOCAL在現有的AsianResourceHub.org平台上推出的最新亞太裔移民數據。

趙美心表示，這是一場非常重要的活動，讓我們了解目前美國的移民現況。移民社區為美國生活的各個層面作出貢獻。事實上，移民建設了美國。然而，自川普總統第二任期以來，他違背只驅逐犯罪者的承諾，透過殘酷且具有歧視性的突襲行動，踐踏移民的權利及正當程序。

AJSOCAL執行長Dahni Tsuboi表示，這些事情在社區發生的規模不容忽視。每一個逮捕數字背後，都代表某個人的父母、祖父母、鄰居或孩子。這是民權的重要時刻，而移民議題只是這場更大規模民權鬥爭的一個前線。移民政策決定一個人是否能夠與家人團聚及生活在一起，是否能夠享有憲法保障的正當程序，以及一個人能否在社區中公開且安全地生活。

精華 FAQ

  • 這場研討會由南加州亞美公義促進中心 AJSOCAL 與日本美國國家博物館 JANM 共同舉辦，目的是協助社區理解近期移民政策變化及其影響。

  • 趙美心指出，川普政府第二任期違背只驅逐犯罪者的承諾，改以殘酷且帶有歧視性的突襲行動執行移民政策，進而踐踏移民權利與正當程序。

  • AJSOCAL認為，移民政策不只影響逮捕數字，更關係到家庭能否團聚、是否享有憲法保障的正當程序，以及移民能否在社區中公開且安全生活。

眾議員 趙美心 移民

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