為拍海灣「震撼」照 三遊客受困求救

被漲潮困住的遊客，在地上排出「SOS」救援訊號。（Netarts-Oceanside Fire District）

紐約郵報報導，為拍攝一張「震撼」照片，遊客受困於漲潮的海中，不得不向救難人員求救。根據「俄勒岡人報」（The Oregonian）報導，三名遊客日前徒步至提拉穆克縣（Tillamook County）一處海灣，原本只想拍張風景照，沒想到這場看似風光明媚的拍照行程，很快演變成危險受困事件。

報導指出，要抵達這處與世隔絕的「迷途男孩海灘」（Lost Boy Beach），遊客需沿著一條崎嶇危險、佈滿尖銳岩石的小徑向下攀爬，之後還得穿過一座海蝕洞才能到達。

根據俄勒岡人報，三名遊客當天為了拍照，特地徒步前往這處海灣。然他們並未意識到，上漲的潮水會切斷他們離開海岸的唯一通道，他們很快便受困於海灘上。

提拉穆克消防局（Tillamook Fire）局長麥克布雷爾（Jeff McBrayer）表示，他們於當天下午3時45分接獲救援通報。因當地手機並無訊號，其中一名受困者最後是透過衛星通訊撥打911求救。

相關單位派出無人機前往事發地點，發現這三名遊客站在僅存的一小塊陸地上等待救援，還用樹枝在地面上拼出「SOS」求救訊號。消防部門隨後迅速派員，在遊客因濕冷出現失溫前，設法將他們救出。

消防人員沿著僅剩的一小段乾燥的海岸線，在大浪中冒險前進，抵達三人受困處，替他們穿上救生衣，帶著他們穿越大浪至安全地帶後，他們才步行離開。據悉，三人身上雖有些瘀傷，但所幸並無大礙。