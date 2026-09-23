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搶辦Hello Kitty圖書證 民眾甘願排1小時

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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民眾展示洛杉磯縣圖書館推出的Hello Kitty and Friends限量版...
民眾展示洛杉磯縣圖書館推出的Hello Kitty and Friends限量版圖書證及聯名書籤，館內也設置角色主題拍照框。（陳小姐提供）

一張Hello Kitty圖書證，讓民眾排隊一小時也甘願。洛杉磯縣圖書館日前推出Hello Kitty and Friends限量版圖書證，首日便在多地掀起排隊熱潮，鮑爾溫公園圖書館開門僅10分鐘，申辦隊伍已排到第80號；聖費南度圖書館則到接近閉館時，仍有民眾未能辦妥，須隔日再來。

此次洛杉磯縣圖書館與三麗鷗（Sanrio）合作，本月18日起至10月18日推出系列活動，旗下各分館均可申辦限量版圖書證，依各館庫存發放，送完為止。每帳戶使用者限領一張，已有圖書證的民眾，可支付一元換領。

陳小姐18日上午抵達鮑爾溫公園圖書館，開館僅10分鐘，已領到第80號號碼牌，等候...
陳小姐18日上午抵達鮑爾溫公園圖書館，開館僅10分鐘，已領到第80號號碼牌，等候約一小時才辦妥限量版圖書證。（陳小姐提供）

華人陳小姐在社媒看到消息後，特別事先查詢可申辦的分館。她表示，並非所有地方圖書館都隸屬洛杉磯縣圖書館系統，確認後才前往鮑爾溫公園圖書館。當天她上午10時10分抵達，已排到第80號，等候約一小時才完成申辦。現場以中年人居多，也有年輕人及白髮長者，不分男女、族裔，都加入排隊行列，工作人員期間不時請大家耐心等候。

洛杉磯縣圖書館推出Hello Kitty and Friends尋寶活動，引導民...
洛杉磯縣圖書館推出Hello Kitty and Friends尋寶活動，引導民眾依照提示，在館內尋找三麗鷗角色，探索不同館藏區域。（陳小姐提供）

類似情況也出現在聖費南度圖書館，首日吸引兒童及成年人前往申辦，排隊人潮持續數小時。接近下午6時閉館時，工作人員開始請部分尚未辦理的民眾隔日再來。這波熱潮也讓久未造訪圖書館的居民重新走進館內。陳小姐說，她已有一段時間未到圖書館，這次也是館舍整修後首次造訪，才發現館內有不少活動及社區資源。她認為，Hello Kitty的號召力不僅吸引角色愛好者，也讓平時較少前往圖書館的居民，有機會重新認識館內服務。

除限量版圖書證外，各分館也安排Hello Kitty and Friends主題活動，包括說故事、製作友誼手環及書籤、摺紙與角色主題創作等，部分分館另提供聯名書籤及貼紙，數量有限，送完為止。

民眾持洛杉磯縣圖書館圖書證，平時可借閱實體及數位書籍、使用有聲書與影音資源，也能利用館內電腦、無線網路，以及線上課程、課業輔導和職涯資源等服務。

精華 FAQ

  • 圖書館與三麗鷗合作推出Hello Kitty and Friends限量版圖書證，因造型吸睛且數量有限，開放首日便吸引大量民眾前往申辦，甚至願意等候1小時。

  • 鮑爾溫公園圖書館開門僅10分鐘，隊伍就排到第80號；聖費南度圖書館則一路排到接近閉館，仍有人未辦妥，只能改天再來。各館依庫存發放，送完為止。

  • 各分館同步舉辦說故事、友誼手環、書籤、摺紙等主題活動，部分還有聯名書籤與貼紙。活動不只吸引粉絲，也讓久未到館的居民重新使用圖書館資源。

鮑爾 洛杉磯 Hello Kitty圖書證

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