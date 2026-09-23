迎中秋慶十一 南加700多人歡聚

中國駐洛杉磯總領事郭少春表示，中秋節代表的「團圓」不僅是家人相聚，也象徵社區團結與情誼。（記者張宏／攝影）

南加 州各界700多人日前在工業市舉行「迎中秋 、慶國慶」聯歡晚宴，慶祝中華人民共和國成立77周年的同時歡度中秋佳節。

（左起）張勇、張莉安、林淦花、郭蘭、楊麗禎和蔡成華在活動中交流。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯 總領事郭少春表示，中秋節代表的「團圓」不僅是家人相聚，也象徵社區團結與情誼。77年來中國經濟社會發展取得顯著成就，傳統文化也在保護傳承中不斷煥發新活力。中華文化正透過影視、藝術、非遺及各類文化交流活動走向世界，成為海外華人與不同族裔民眾相互了解的重要紐帶。

大連社團代表合影。（記者張宏／攝影）

他說，廣大旅美華僑華人是美國社會的重要組成部分。從早期鐵路建設到今天的科技創新、商業發展、社區服務和跨文化交流，華僑華人在中美民間交流中發揮著橋樑作用。無論身處何地，海外華人與祖籍國、家鄉之間的深厚情感，及對中華文化的傳承，都有持久聯繫。廣大僑胞應繼續發揮自身優勢，促進文化交流、經貿往來和民間友好。

僑界代表們出席「迎中秋、慶國慶」聯歡晚宴。（記者張宏／攝影）

南華聯主席張勇表示，700多人共聚一堂，充分展現南加僑界團結互助、守望相助傳統。海外華人既關心祖籍國發展，也肩負建設美國、服務社區的責任。華人華僑應積極融入美國社會，遵守法律、履行公民責任，發揮專長為所在社區作出更多貢獻。海外華人也肩負傳承中華文化的責任。中華文化需透過家庭教育和社區活動傳遞給下一代，成為不同文化之間溝通交流的橋梁。

中國駐洛杉磯總領事郭少春（左五）及夫人王薇（左六）與僑團代表在活動中交流。（主辦方提供）

聯邦眾議員趙美心、加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員方樹強等民選官員出席，大會主席圖成員全美華人協會南加州分會主席團主席關健榮、美國華人華僑聯合總會會長蔡成華、美國華人社團大聯盟主席林淦花、美國華人聯合總會會長楊逸凡、全美華人協會南加州分會會長何暢源獲頒賀狀。