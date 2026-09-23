北美華人會計師協會烤肉聯誼 近百人參加

北美華人會計師協會日前在夏巴倫公園舉辦中秋健行暨烤肉聯誼，會員與嘉賓齊聚戶外迎接佳節。（主辦單位提供）

暫時放下帳冊與報稅 工作，走進戶外迎接中秋 。北美華人 會計師協會日前在夏巴倫公園（Schabarum Regional Park）舉辦健行暨烤肉聯誼，近百會員及嘉賓參加。會長葉俊麟表示，希望藉此鼓勵會員在繁忙工作之餘，兼顧健康與生活，並增進彼此交流。

活動當天，會員、專業人士、社區代表及親友沿公園步道結伴健行、敘舊，隨後享用專業烤肉團隊現場準備的餐點。葉俊麟指出，協會除推動會計、稅務及財經領域的專業發展，也希望透過聯誼活動讓會員放鬆身心，建立相互支持的情誼。

北美華人會計師協會會員及親友在夏巴倫公園結伴健行，沿途欣賞景色、交流敘舊。（主辦單位提供）

葉俊麟感謝團隊的籌備。他說，從場地勘查與預訂、辦理活動保險、準備物資與安全規畫，到當天布置場地、現場服務及活動後清理，每個環節都仰賴團隊分工，活動能順利舉行，是眾人共同投入時間與心力的成果。

他強調協會的發展有賴歷屆前會長、理監事、會員及各界朋友共同參與。協會未來將持續推動專業教育、會員聯誼、青年培育、社區服務及國際交流，並加強與專業團體、企業及社區的合作。

出席者包括協會理事長張青、監事長李崇正、榮譽監事長陳英煌，代表洛僑中心主任張皓鈞出席的副主任黃楷茗，橙僑中心主任蕭蓓如，核桃市長伍立倫，鑽石吧市議員鄧嘉猷，核桃谷水區董事李敏妮，以及董事候選人楊柏嵐等。美國信誠國際保險與理財贊助50盒中秋月餅，華興保險提供100份急救包。