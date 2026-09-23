核桃谷扶輪社 澄清無政治傾向

根據核桃谷扶輪社官網，本次鑽石吧市議員選戰第四區華裔參選人毛利誠（Lee Mao），為該社候任社長。（核桃谷扶輪社網站）

針對受邀參選人、鑽石吧 現任市議員鄧嘉猷 婉拒參加核桃 谷扶輪社23日舉辦的市議員參選人政見發布會，核桃谷扶輪社負責人表示，扶輪社是非營利團體，沒有政治傾向，舉辦候選人政見發布會是希望居民更多了解參選人。參選人政見發表會將如期舉辦。

核桃谷扶輪社基金會主席Luciano E de Sylva表示，鑽石吧很多居民都很關心本次市議員選戰，舉辦參選人政見發表會，也是扶輪社多年傳統。他表示，扶輪社是非營利團體，沒有政治傾向，受邀參加政見發布會的每一位參選人，都將得到平等對待，包括面對同樣問題，同樣的回答時間，同等機會的陳述和解答選民問題程序等。

在本次選舉中尋求連任的華裔市議員鄧嘉猷，近日婉拒參加此次政見發布會。他表示，對論壇主辦單位的「透明度」存在嚴重疑慮，包括其中一名參選人是扶輪社候任社長，而論壇籌備委員會一成員同時也是現任市議員，且積極支持該候選人參選。

根據核桃谷扶輪社官網，本次鑽石吧市議員選戰第四區的華裔參選人毛利誠（Lee Mao），為該社的候任社長（President-Elect）。鄧嘉猷與毛利誠同為鑽石吧第四選區參選人。