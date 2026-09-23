核桃谷扶輪社 澄清無政治傾向
針對受邀參選人、鑽石吧現任市議員鄧嘉猷婉拒參加核桃谷扶輪社23日舉辦的市議員參選人政見發布會，核桃谷扶輪社負責人表示，扶輪社是非營利團體，沒有政治傾向，舉辦候選人政見發布會是希望居民更多了解參選人。參選人政見發表會將如期舉辦。
核桃谷扶輪社基金會主席Luciano E de Sylva表示，鑽石吧很多居民都很關心本次市議員選戰，舉辦參選人政見發表會，也是扶輪社多年傳統。他表示，扶輪社是非營利團體，沒有政治傾向，受邀參加政見發布會的每一位參選人，都將得到平等對待，包括面對同樣問題，同樣的回答時間，同等機會的陳述和解答選民問題程序等。
在本次選舉中尋求連任的華裔市議員鄧嘉猷，近日婉拒參加此次政見發布會。他表示，對論壇主辦單位的「透明度」存在嚴重疑慮，包括其中一名參選人是扶輪社候任社長，而論壇籌備委員會一成員同時也是現任市議員，且積極支持該候選人參選。
根據核桃谷扶輪社官網，本次鑽石吧市議員選戰第四區的華裔參選人毛利誠（Lee Mao），為該社的候任社長（President-Elect）。鄧嘉猷與毛利誠同為鑽石吧第四選區參選人。
扶輪社表示，這是多年來的傳統活動，目的在於讓鑽石吧居民更了解各參選人的政見與主張，並非為任何候選人造勢或表態支持特定立場。 負責人強調扶輪社是非營利團體，沒有政治傾向，受邀參加的每位參選人都會得到平等對待，包括同樣問題、同樣答題時間與相同陳述機會。 鄧嘉猷認為主辦單位透明度不足，因為其中一名參選人是扶輪社候任社長，且籌備委員會成員也是現任市議員，並積極支持該候選人，因此決定不參加。
精華 FAQ
扶輪社表示，這是多年來的傳統活動，目的在於讓鑽石吧居民更了解各參選人的政見與主張，並非為任何候選人造勢或表態支持特定立場。
負責人強調扶輪社是非營利團體，沒有政治傾向，受邀參加的每位參選人都會得到平等對待，包括同樣問題、同樣答題時間與相同陳述機會。
鄧嘉猷認為主辦單位透明度不足，因為其中一名參選人是扶輪社候任社長，且籌備委員會成員也是現任市議員，並積極支持該候選人，因此決定不參加。
上一則
沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩
下一則