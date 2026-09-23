數百航空迷 近距離參觀LAX

洛杉磯世界機場（LAWA）日前迎接數百航空愛好者參加Cranky Dorkfest2026活動。（LAX提供）

洛杉磯 世界機場（LAWA）日前承辦Cranky Dorkfest 2026活動，吸引數百民眾參與。參加者登上飛機參觀、與機組人員交流，並從平時不對公眾開放的停機坪近距離體驗繁忙的洛杉磯國際機場 （LAX ）。

活動報名上限為750人，在開放報名不到24小時便滿額，同時創下歷年參加人數及義工人數新高。活動在LAX航空博物館暨學習中心舉行，展示來自美國航空、達美航空、西南航空和美聯航的飛機。

大家可近距離參觀飛機。（LAX提供）

今年活動更首次安排參加者搭乘巴士，在導覽人員帶領下參觀LAX機場的停機坪及相關設施。洛杉磯世界機場（LAWA）行政總裁John Ackerman表示，Cranky Dorkfest是LAX年度活動中最精彩之一。大多數人平時只能從航廈看到LAX，而這項活動讓航空迷能夠從完全不同的角度體驗機場，近距離了解每天讓LAX順利運作的人員、飛機及各項機場運作。

該活動已舉辦15年，成為航空迷的經典活動。（LAX提供）

這項年度活動最早2011年由航空業部落格Cranky Flier創辦人Brett Snyder發起，最初只是一群航空攝影愛好者及部落客自發聚會。多年來活動逐漸發展，吸引來自全美甚至世界各地的航空愛好者參與。

Cranky Flier及Cranky Dorkfest創辦人Brett Snyder表示，Cranky Dorkfest始於15年前，如今看到超過750人來到LAX，甚至實際走上機場停機坪，是令人難以置信的發展。