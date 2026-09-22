百元美鈔序號8個8 值1.92萬 這些特殊序號也值錢

一張面值僅100美元的美鈔，曾因為擁有特殊序號，在拍賣會上以1萬9200美元成交。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 100美元鈔票若序號全為8，可能拍出面值192倍高價。

100美元鈔票若序號全為8，可能拍出面值192倍高價。 重點二： 收藏價值除序號外，還受保存狀況、評級與地區影響。

收藏價值除序號外，還受保存狀況、評級與地區影響。 重點三：階梯號、低號與星號替代鈔，也是收藏家關注重點。

收到100美元鈔票，多數人可能只會確認真假或直接放進錢包，但下次不妨多看一眼上面的序號。一張面值僅100美元的美鈔，就曾因為擁有特殊序號，在拍賣會上以1萬9200美元成交，價格達面值的192倍。

新聞周刊報導，根據Heritage Auctions拍賣紀錄，這張鈔票為2017A系列100美元聯準會 鈔票，最特別之處是8位數字序號全部都是「8」，也就是「88888888」。這種所有數字完全相同的序號，被收藏界稱為「Solid Serial Number」。

這張鈔票保存狀況也相當出色，獲專業紙鈔評級機構PMG評為Superb Gem Uncirculated 68 EPQ，最終於2024年9月13日以1萬9200美元成交。Heritage Auctions指出，三年前也曾拍賣另一張同樣帶有「88888888」序號的2017A系列100美元鈔票，當時成交價為7200美元。

這也顯示，即使同樣是特殊序號，收藏價值仍可能相差很大。鈔票的保存狀況、評級、所屬聯準會地區等因素，都可能影響收藏家願意支付的價格，因此並非只要看到特殊號碼，就代表手中的鈔票一定價值數千甚至上萬美元。

除8個數字完全相同，其他具有特殊排列方式的序號也可能受到收藏家注意。例如「12345678」或「87654321」這類依序排列的「階梯號」，以及重複數字、非常低的序號等。Heritage Auctions的紀錄顯示，一張序號為「87654321」的2017A系列100美元鈔票，2024年也曾以2880美元成交。

另外，拿到美鈔時也可以留意序號旁是否出現星號。美國雕刻印刷局（BEP）表示，每張聯準會鈔票都有自己的序號。如果製造過程中發現已印上序號的鈔票存在瑕疵，需要以新鈔替換，由於重新使用完全相同的序號既昂貴又耗時，因此會使用帶有特殊序號及星號的替代鈔票，也就是俗稱的「Star Note」。

不過，特殊序號只是影響收藏價值的因素之一。保存狀況較差的鈔票，即使序號有特色，也不能直接與保存完好、經專業機構評級的拍賣品相比。因此，下次收到100美元鈔票時，除了看看是不是「大鈔」，也可以順手瞄一眼序號。