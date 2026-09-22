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買月餅 可透過官方防偽系統驗真偽

記者趙健／洛杉磯報導
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中秋將至，熱門品牌月餅假貨頻現，消費者可透過官方防偽系統核驗真偽。（取自香港美心...
中秋將至，熱門品牌月餅假貨頻現，消費者可透過官方防偽系統核驗真偽。（取自香港美心月餅官網）

中秋節將至，月餅進入銷售旺季，不少華人開始採買送禮，或已經收到親友贈送的月餅。不過，近期市面上再度出現不少假月餅，熱門品牌更成為仿冒目標。假貨不僅外盒愈做愈像，甚至連防偽標籤、二維碼都可能一併仿製，消費者若只看包裝，很可能難以分辨。

香港美心月餅是目前遭仿冒最多的品牌。不少在美華人在社群平台分享自己買到假貨的經歷，有人發現包裝印刷、字體或內盒與過去購買的產品不同，也有人掃描防偽碼後才發現異常。

現在部分假貨已不是一眼就能看出的粗劣仿冒。從禮盒設計、商標，到生產日期、條碼和防偽標籤都可能被模仿，乍看之下與正品十分接近。因此，盒子上貼有防偽標籤、印有二維碼，並不代表一定是真貨，關鍵還是透過品牌官方系統核驗。

美心今年在官方網站設有「產品認證及真偽辨明」專區，並發布2026年防偽說明，教消費者透過包裝上的防偽標籤核驗真偽。官方指出，每盒美心月餅包裝上均貼有一枚防偽標籤。消費者首先應從標籤右上角揭開表層，再打開微信掃描標籤底層的二維碼，之後會進入「香港美心月餅防偽查詢」微信小程序。選擇查詢語言後，系統會顯示防偽查詢結果。

美心特別提醒，消費者還需要核對查詢結果頁面顯示的「防偽圖紋碼」及「防偽碼」，兩者必須與手中實體防偽標籤上的圖案及編碼一致。

如果順利通過驗證，系統會顯示「正確授權產品編碼」。如果查詢結果顯示「錯誤」，則代表該編碼不存在於查詢系統內，或已被系統識別為抄襲編碼。如果掃碼後顯示「停止造訪」，則代表該編碼查詢已被判定為釣魚網站。若對查詢結果有疑問，也可點擊系統中的在線客服進一步查詢。

對在美華人而言，也要注意不同市場的包裝可能存在差異。美心官網將美國市場分為東岸及西岸，並提醒「產品供應及包裝視個別地區而異」。因此，拿其他國家或地區的產品照片逐項比對，也未必能準確判斷真偽。

美心官網同時提供美國市場的聯絡及銷售資訊。其中，美西地區列出的公司為老董食品公司，零售點包括亞洲超市及批發商；美東地區則列出華隆有限公司，零售渠道包括各華資超市及批發商。兩地頁面均提供電話及電郵，供消費者進一步查詢。

精華 FAQ

  • 因為現在假貨連禮盒設計、商標、生產日期、條碼與防偽標籤都可能仿製得很像，外觀看起來未必有明顯破綻，必須靠官方系統核驗才較可靠。

  • 先從防偽標籤右上角揭開表層，再用微信掃描底層二維碼，進入「香港美心月餅防偽查詢」小程序，最後比對「防偽圖紋碼」與「防偽碼」是否一致。

  • 若顯示「正確授權產品編碼」通常代表通過驗證；若顯示「錯誤」，表示編碼不存在或被判定為抄襲；若顯示「停止造訪」，則可能是釣魚網站，可再聯絡在線客服確認。

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