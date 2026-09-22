中國「紅通」二度被ICE逮捕 法官放人

南加一名中國「紅通」二度被ICE拘留，加州聯邦法官近日下令將他釋放，並限制ICE再次拘留他。示意圖。（示意圖，路透）

一名遭中國政府透過國際刑警組織（INTERPOL）發布紅色通緝令的62歲中國男子，在美國曾被移民暨海關執法局（ICE ）逮捕後獲准保釋，但去年遭ICE二度逮捕並持續拘留超過18個月。聯邦法官近日裁定要求釋放。

根據加州中區聯邦地方法院9月17日公布的裁決文件，當事人Fengyun Ma是中國公民。法院文件記載，Ma在訴狀中表示自己是中國民主黨成員，他聲稱因遭中國當局針對及報復，2018年離開中國。2019年7月11日，他持B-2旅遊簽證從洛杉磯 國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場 合法入境美國，獲准停留至2020年1月11日，之後提出庇護及禁止遣返申請。

2021年春天，Ma前往橙縣托斯汀（Tustin）USCIS辦公室，參加預定的庇護面談時，被ICE洛杉磯逃犯追緝小組逮捕。法院文件顯示，這次逮捕源自一項線索，指Ma是中國紅色通緝令對象，中方指控涉及中國刑法中的「尋釁滋事」。Ma則主張，相關指控是出於政治報復。

ICE隨後以Ma逾期居留為由啟動移民程序，並將他轉往科羅拉多州拘留。2021年6月，移民法官批准他以1萬元保釋，Ma繳納保釋金後獲釋。法院文件顯示，此後三年半，他一直公開居住在美國，每次移民庭聽證均按時出席，沒有新增犯罪紀錄，並逐漸組建家庭及社區聯繫。

期間，Ma的生活也逐漸安定。2024年5月，他與Xiaojuan Wang共同購入內陸帝國芳塔那一處住宅，同年7月兩人結婚。法院文件還顯示，兩人育有一名美國公民子女。

不過，2025年2月5日，ICE再次到Ma家中將他逮捕，此後他被持續拘留超過18個月。Ma之後再次要求保釋。2025年4月，另一名移民法官拒絕其保釋申請；政府在聯邦法院答辯中並指出，移民法官在同年8月的聽證中以Ma可能對社區構成危險及有逃跑風險為由拒絕保釋。

今年8月，Ma向聯邦法院提出人身保護令申請，挑戰ICE對他的持續拘留。其中一項主要主張是，他2021年已經由移民法官批准保釋，此後多年遵守相關要求，但政府在2025年重新逮捕他之前，沒有事先告知為何撤銷原有保釋狀態，也沒有給他在中立裁決者面前提出異議的機會。

聯邦治安法官Christina T. Shay最終接受這項程序正當權主張。裁決指出，一個人即使仍受移民當局監督，在已經獲釋並生活於社區後，仍具有受憲法保護的人身自由利益。

法院下令，政府須在9月17日裁決作出後24小時內釋放Ma，並恢復他在2025年2月5日第二次被捕前所適用的釋放條件。