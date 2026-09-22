南加月餅大戰 折扣最高40%搶客

在聖蓋博大華超市一進門就看到港星林峰大型人形廣告牌。（記者張宏／攝影）

今年面對消費者荷包更精打細算的消費趨勢，華人超市、網路平台和月餅業者紛紛加大促銷力度，從明星代言、精美禮盒到單顆月餅，甚至祭出最高四折優惠搶攻買氣。華人業者坦言，不少品牌今年已盡量壓低價格漲幅，甚至有的比去年便宜，但整體銷售不如預期。但另一方面，主打品質、設計和話題性的高檔月餅，依然吸引固定客群。

聖蓋博大華超市一進門，就看到港星林峰大型人形廣告牌，門口顯眼位置擺放琳瑯滿目的月餅，包括美心、奇華、榮華和生計等經典品牌，大家都在包裝盒上下功夫，有的甚至在盒子上用白色絨布做成立體兔子背影形狀吸睛。月餅價格基本控制在百元以下，都在幾十元區間，且大華還推出3.99元的中秋限定帆布手袋。

JJ小雅屋的月餅多年來在南加 華人社區頗有人氣，其負責人Billy王表示，今年小雅屋月餅銷售情況和去年差不多，但大公司行號預訂量有縮水；零售面還是表現強勁，尤其是九小月餅禮盒人氣最旺。他們還推出超值禮盒，買一盒會有7%到12%折扣。今年因運輸和採購成本在增加，月餅價格有輕微漲幅，大概在3%到5%不等，明年他們會重新設計禮盒，敬請期待。

美國超市（US超市）獨家出售廣東省吳川市的著名傳統月餅品牌金九月餅，這是很多廣東人的家鄉記憶，尤其是金九伍仁金腿月餅最受歡迎。老闆陳楚華表示，他們今年月餅有幾十種之多，價格最貴是70元到80元一盒；最便宜只要三元，這個價格比去年還要便宜15%，但是今年賣的不如預期，比起月餅，客人更愛買水果。

網路月餅銷售也會分散超市買氣，像亞米和Weee!出售月餅更注重網路話題度，如美心的陳皮豆沙月餅、廣式荷花酥、好利來、稻香村等。雖離中秋節還有一周時間，但已開始降價促銷，降價幅度最大是40%。考慮到很多小家庭或個人無法消化一盒月餅，商家也推出單顆或迷你月餅，Weee!還推出本地新鮮製作的月餅，每顆四元左右，且餡料都很有花頭，比如茉莉蜜桃流心或椰汁牛奶等。

也有形成固定客群的高檔月餅品牌銷售穩定，像每年都推出令人驚艷月餅禮盒的LadyM，今年是月光之夢為主題，禮盒頂部是一個可收藏的月球儀旋轉投影燈。打開後能在空間中投射出柔和的星空光芒，吃完月餅還能化身為床頭夜燈或居家裝飾。

大華還推出3.99元的中秋限定帆布手袋。（記者張宏／攝影）

美國超市出售廣東吳川市的著名傳統月餅品牌金九月餅。（陳楚華提供）

Lady M禮盒裡面是與香港奇華餅家合作打造的六枚手工月餅。（Lady M提供）

JJ小雅屋的月餅禮盒多年來在南加華人社區頗有人氣。（記者張宏／攝影）

現在月餅品類越來越多。（記者張宏／攝影）

月餅價格基本都在百元以下。（記者張宏／攝影）

月餅禮盒上用白色絨布做成立體兔子背影形狀吸睛。（記者張宏／攝影）

每年都推出令人驚艷月餅禮盒的LadyM，今年推出月光之夢禮盒。（Lady M提供）