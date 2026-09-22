我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

南加月餅大戰 折扣最高40%搶客

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在聖蓋博大華超市一進門就看到港星林峰大型人形廣告牌。（記者張宏／攝影）
在聖蓋博大華超市一進門就看到港星林峰大型人形廣告牌。（記者張宏／攝影）

今年面對消費者荷包更精打細算的消費趨勢，華人超市、網路平台和月餅業者紛紛加大促銷力度，從明星代言、精美禮盒到單顆月餅，甚至祭出最高四折優惠搶攻買氣。華人業者坦言，不少品牌今年已盡量壓低價格漲幅，甚至有的比去年便宜，但整體銷售不如預期。但另一方面，主打品質、設計和話題性的高檔月餅，依然吸引固定客群。

聖蓋博大華超市一進門，就看到港星林峰大型人形廣告牌，門口顯眼位置擺放琳瑯滿目的月餅，包括美心、奇華、榮華和生計等經典品牌，大家都在包裝盒上下功夫，有的甚至在盒子上用白色絨布做成立體兔子背影形狀吸睛。月餅價格基本控制在百元以下，都在幾十元區間，且大華還推出3.99元的中秋限定帆布手袋。

JJ小雅屋的月餅多年來在南加華人社區頗有人氣，其負責人Billy王表示，今年小雅屋月餅銷售情況和去年差不多，但大公司行號預訂量有縮水；零售面還是表現強勁，尤其是九小月餅禮盒人氣最旺。他們還推出超值禮盒，買一盒會有7%到12%折扣。今年因運輸和採購成本在增加，月餅價格有輕微漲幅，大概在3%到5%不等，明年他們會重新設計禮盒，敬請期待。

美國超市（US超市）獨家出售廣東省吳川市的著名傳統月餅品牌金九月餅，這是很多廣東人的家鄉記憶，尤其是金九伍仁金腿月餅最受歡迎。老闆陳楚華表示，他們今年月餅有幾十種之多，價格最貴是70元到80元一盒；最便宜只要三元，這個價格比去年還要便宜15%，但是今年賣的不如預期，比起月餅，客人更愛買水果。

網路月餅銷售也會分散超市買氣，像亞米和Weee!出售月餅更注重網路話題度，如美心的陳皮豆沙月餅、廣式荷花酥、好利來、稻香村等。雖離中秋節還有一周時間，但已開始降價促銷，降價幅度最大是40%。考慮到很多小家庭或個人無法消化一盒月餅，商家也推出單顆或迷你月餅，Weee!還推出本地新鮮製作的月餅，每顆四元左右，且餡料都很有花頭，比如茉莉蜜桃流心或椰汁牛奶等。

也有形成固定客群的高檔月餅品牌銷售穩定，像每年都推出令人驚艷月餅禮盒的LadyM，今年是月光之夢為主題，禮盒頂部是一個可收藏的月球儀旋轉投影燈。打開後能在空間中投射出柔和的星空光芒，吃完月餅還能化身為床頭夜燈或居家裝飾。

大華還推出3.99元的中秋限定帆布手袋。（記者張宏／攝影）
大華還推出3.99元的中秋限定帆布手袋。（記者張宏／攝影）

美國超市出售廣東吳川市的著名傳統月餅品牌金九月餅。（陳楚華提供）
美國超市出售廣東吳川市的著名傳統月餅品牌金九月餅。（陳楚華提供）

Lady M禮盒裡面是與香港奇華餅家合作打造的六枚手工月餅。（Lady M提供）
Lady M禮盒裡面是與香港奇華餅家合作打造的六枚手工月餅。（Lady M提供）

JJ小雅屋的月餅禮盒多年來在南加華人社區頗有人氣。（記者張宏／攝影）
JJ小雅屋的月餅禮盒多年來在南加華人社區頗有人氣。（記者張宏／攝影）

現在月餅品類越來越多。（記者張宏／攝影）
現在月餅品類越來越多。（記者張宏／攝影）

月餅價格基本都在百元以下。（記者張宏／攝影）
月餅價格基本都在百元以下。（記者張宏／攝影）

月餅禮盒上用白色絨布做成立體兔子背影形狀吸睛。（記者張宏／攝影）
月餅禮盒上用白色絨布做成立體兔子背影形狀吸睛。（記者張宏／攝影）

每年都推出令人驚艷月餅禮盒的LadyM，今年推出月光之夢禮盒。（Lady M提供...
每年都推出令人驚艷月餅禮盒的LadyM，今年推出月光之夢禮盒。（Lady M提供）

精華 FAQ

  • 主因是消費者更精打細算，業者為搶買氣紛紛加大促銷力度，從禮盒包裝、明星代言到折扣優惠全面出招，但整體銷售仍普遍不如預期。

  • 華人超市主打百元以下平價月餅與限定贈品，網購平台則以話題款、單顆月餅和迷你包裝吸客，部分商品甚至降價最高40%，以迎合小家庭需求。

  • 像LadyM這類強調設計感與話題性的高檔月餅，依然吸引固定客群；此外，金九月餅、九小禮盒等具品牌或家鄉記憶的產品，也各自有支持者。

南加

上一則

「你有多少價值」 航空公司暗中對乘客打分

下一則

洛杉磯長照機構傳槍響 3員工受傷 住戶平安

延伸閱讀

中國「天價月餅」銷聲匿跡 200元以上不好賣了

中國「天價月餅」銷聲匿跡 200元以上不好賣了
紅燈籠下人潮塞滿華埠　中秋街會登場 月餅、玉器買氣旺

紅燈籠下人潮塞滿華埠　中秋街會登場 月餅、玉器買氣旺
法拉盛新世界超市中秋節月餅熱賣中

法拉盛新世界超市中秋節月餅熱賣中
南海岸廣場限量典藏璀璨光影月餅禮盒只送不賣

南海岸廣場限量典藏璀璨光影月餅禮盒只送不賣
JJ Bakery小雅屋中秋企業優惠　9月18日前最高享75折

JJ Bakery小雅屋中秋企業優惠　9月18日前最高享75折
華資超市0.99元紫薯 買氣旺

華資超市0.99元紫薯 買氣旺

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

2026-09-17 21:36
已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

2026-09-15 15:06
倪北嘉退休回台後和「中華之聲」的記者們聚餐。前排左起：高愛倫、秋華、楊燕；後排左起：倪北嘉、葉瓊菱。（圖／倪北嘉提供）

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

2026-09-18 22:21

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」