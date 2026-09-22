中秋嘉年華 女攤商喜獲長榮機票 二等獎由華裔青年抽得
「2026嗨中秋嘉年華」20日在天普市公園落幕，晚間7時登場的幸運抽獎將活動推向高潮。多名幸運民眾獲得超市現金券、按摩器、演唱會門票及台北來回機票等獎品，不少人專程留到抽獎時刻，期待將大獎帶回家。
最大獎由當天參與活動的攤商之一Elaine Ding抽中。抽獎進行時，她還在忙著收拾攤位，得知自己贏得長榮航空（EVA Airways）洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票後，感到十分意外和激動。
Elaine Ding表示，由於這份驚喜來得太突然，目前尚未決定具體行程，希望接下來有假期時，可以使用這張機票前往台灣旅行。住在附近的她已多次參加嗨中秋嘉年華，認為活動每年都很好玩，也充滿過節氣氛，沒想到今年還能幸運抱回最大獎。
二等獎由華裔青年Weston Ding抽中。他表示，當天是媽媽帶他到嗨中秋嘉年華遊玩，兩人也順道參加抽獎，沒想到竟能抱走H Mart500元現金券，讓他十分開心。
Weston Ding說，H Mart是全家人平時經常光顧的超市，這份現金券相當實用，可以購買日常所需的食材及生活用品，因此對一家人而言是很合適的獎品。
當晚抽獎由世界日報洛杉磯社社長于趾琴主持，共設六個獎項。一等獎為長榮航空洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票；二等獎為H Mart500元現金券；三等獎為Yaamava’「李宗盛2026『有歌之年』美國巡迴演唱會」門票；四等獎為洛杉磯汽車展（Los Angeles Auto Show）入場券；五等獎為OSIM按摩器；六等獎則是H Mart100元現金券。
隨著各獎項逐一揭曉，得獎者陸續上台領獎。幸運抽獎結束後，活動仍未立即畫下句點。世界日報特別準備多份月餅，免費發送給現場民眾。眾人有秩序地排隊領取，社長于趾琴也在發放現場與民眾互致問候，讓參與者提前感受中秋團聚氣氛。
活動於天普市公園舉行，晚間7時抽獎將現場氣氛推向高潮，吸引不少民眾特地留下等候，希望把超市券、按摩器、演唱會門票等獎品帶回家。 最大獎由攤商Elaine Ding抽中，她在收拾攤位時得知自己贏得長榮航空洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票，當場感到十分意外又激動，並期待未來假期能前往台灣旅行。 Weston Ding由媽媽陪同參加活動並抽中H Mart 500元現金券，他表示H Mart是全家經常採買的超市，這張券可用來購買日常食材與生活用品，因此對一家人相當實用。
精華 FAQ
活動於天普市公園舉行，晚間7時抽獎將現場氣氛推向高潮，吸引不少民眾特地留下等候，希望把超市券、按摩器、演唱會門票等獎品帶回家。
最大獎由攤商Elaine Ding抽中，她在收拾攤位時得知自己贏得長榮航空洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票，當場感到十分意外又激動，並期待未來假期能前往台灣旅行。
Weston Ding由媽媽陪同參加活動並抽中H Mart 500元現金券，他表示H Mart是全家經常採買的超市，這張券可用來購買日常食材與生活用品，因此對一家人相當實用。
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