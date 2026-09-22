中秋嘉年華 女攤商喜獲長榮機票 二等獎由華裔青年抽得

二等獎得主Weston Ding說，H Mart是全家人平時經常光顧的超市，這份現金券相當實用（記者子為╱攝影）

「2026嗨中秋 嘉年華」20日在天普市公園落幕，晚間7時登場的幸運抽獎將活動推向高潮。多名幸運民眾獲得超市現金券、按摩器、演唱會門票及台北來回機票 等獎品，不少人專程留到抽獎時刻，期待將大獎帶回家。

最大獎由當天參與活動的攤商之一Elaine Ding抽中。抽獎進行時，她還在忙著收拾攤位，得知自己贏得長榮航空（EVA Airways）洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票後，感到十分意外和激動。

Elaine Ding表示，由於這份驚喜來得太突然，目前尚未決定具體行程，希望接下來有假期時，可以使用這張機票前往台灣旅行。住在附近的她已多次參加嗨中秋嘉年華，認為活動每年都很好玩，也充滿過節氣氛，沒想到今年還能幸運抱回最大獎。

二等獎由華裔 青年Weston Ding抽中。他表示，當天是媽媽帶他到嗨中秋嘉年華遊玩，兩人也順道參加抽獎，沒想到竟能抱走H Mart500元現金券，讓他十分開心。

Weston Ding說，H Mart是全家人平時經常光顧的超市，這份現金券相當實用，可以購買日常所需的食材及生活用品，因此對一家人而言是很合適的獎品。

當晚抽獎由世界日報洛杉磯社社長于趾琴主持，共設六個獎項。一等獎為長榮航空洛杉磯往返台北豪華經濟艙機票；二等獎為H Mart500元現金券；三等獎為Yaamava’「李宗盛2026『有歌之年』美國巡迴演唱會」門票；四等獎為洛杉磯汽車展（Los Angeles Auto Show）入場券；五等獎為OSIM按摩器；六等獎則是H Mart100元現金券。

隨著各獎項逐一揭曉，得獎者陸續上台領獎。幸運抽獎結束後，活動仍未立即畫下句點。世界日報特別準備多份月餅，免費發送給現場民眾。眾人有秩序地排隊領取，社長于趾琴也在發放現場與民眾互致問候，讓參與者提前感受中秋團聚氣氛。

一等獎得主Elaine Ding（右二）表示，由於這份驚喜來得太突然，目前尚未決定具體行程。（記者子為╱攝影）

幸運抽獎結束後，世界日報特別準備多份月餅，免費發送給現場民眾。（記者子為╱攝影）